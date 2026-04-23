Compromís celebra la eliminación de las mojiterías de Fallas pero dice que con eso no basta

"Mojitería" es uno de los términos puestos en el mercado por Compromís con el paso de los años dentro del argot de la venta ambulante de Fallas. Lo mismo que "chorizos parrilleros" en su tiempo, reconvertido ahora a "cochinillos revoltosos" en alusión a aquellos que se asan en directo para vender por piezas. Las coctelerías las tenían en el punto de mira desde que están en la oposición -en los ocho años anteriores no se extirparon de la venta ambulante- y el hecho de que el actual equipo de gobierno las haya suprimido de los mercadillos del próximo año lo ven como una victoria e incluso como "sorprendente" porque no esperaban semejante cesión del gobierno del PP. No soluciona para nada el problema de la venta de alcohol en las Fallas, pero queda en todo caso como símbolo. Pero se apuntan el tanto porque llega “forzada por la presión social, las críticas unánimes y la batería de propuestas de Compromís, pero es insuficiente”.

El concejal Pere Fuset tiene en su hoja de ruta de esta temporada el relato del "colapso", por lo que es previsible la primera valoración tras la asamblea en la que se dio a conocer la eliminación de las mojiterías: “celebramos cualquier rectificación por mínima que sea, pero València no puede permitirse otro colapso”, y han reclamado al gobierno municipal que dé pasos inmediatos de cara a 2027. En este sentido, han exigido de nuevo la convocatoria urgente de la mesa de diálogo sobre el bando fallero: “Sin diálogo real no hay solución. No se pueden preparar las Fallas de 2027 a última hora ni en apenas unos meses, ni seguir dando la espalda a vecinos, comerciantes y comisiones”. Santiago Ballester anunció que la reunión del Bando de Fallas -que no de la Mesa de Diálogo, que siendo lo mismo, no lo es- será antes de verano.

“Las Fallas han sido unánimemente calificadas como las del colapso por vecinos, comerciantes y el propio mundo fallero”, en referencia a las críticas expresadas incluso en la asamblea de presidentes" aseguró el que fuera concejal de Fiestas, aunque en dicho parlamento también hubo voces -aplaudidas- quejándose de lo que consideraban persecución hacia los falleros por las críticas recibidas -con su punto de victimismo- aunque desde la mesa se insistiera en alabar el buen comportamiento de los falleros "en una inmensa mayoría".

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La otra cuestión sobre la que ya insistió después de Fallas y que vuelve al pelo tras lo hablado en la asamblea es lo de la Ofrenda, de la que Ballester aseguró que se "optimizaron los tiempos" y que se analizará qué hacer el próximo año en función a factores como el nuevo censo y los informes del acto recién celebrado. Fuset dice que lo que se anuncian son "parches sin calendario y después de rechazar nuestra propuesta". Propuesta que incluía, informes técnicos aparte, tres opciones: tercera sesión -que es la que se prevé como única medida posible, suponiendo que se aplique- tercera vía -que, ahora mismo, está rechazada por inviable- o adelantarla al PreFallas -que no aceptarían las comisiones porque eso supondría perder esa jornada festiva en el caso del sábado-. Aparte de la recuperación de la pasarela peatonal que puso en marcha la formación valencianista, que no quieren ni ver en el equipo de gobierno. La moción aprobada en el pleno de marzo "no se ha empezado a trabajar" dice el edil de Compromís.