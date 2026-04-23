Consulta los premios de la Generalitat al uso del valenciano en las Fallas de València. Borrull-Socors se lleva 5.000 euros

Treinta comisiones de València empezarán el ejercicio con un cheque extra para empezar a cubrir gastos. Pero que, realmente, deberían haber recibido mucho antes, un mes y medio, si la convocatoria no se hubiese retrasado. Se trata de los Premios al Uso del Valenciano de la Generalitat. Premios que no son tales, sino subvenciones o ayudas, de cantidad variable en función a un particular concurso de méritos. El traslado de rechas también anuló la entrega de galardones y, en definitiva, ha pasado más desapercibido en el calendario. Tradicionalmente, este concurso venía a conocerse a primeros de marzo, fecha imposible en esta ocasión porque la convocatoria tuvo lugar a mediados de febrero.

Las ayudas son, por separado, para comisiones de poblaciones por un lado y de la ciudad de València por otro. En el caso del Cap i Casal, el primer premio, con cinco mil euros de premio, ha sido para Borrull-Socors, con sus múltiples visiones sobre la Ofrenda y el concepto social de ofrendar con hasta 38 colaboraciones, además de recordatorios de las charlas realizadas durante el año, memoria de los años de fallas I+E y los elementos propios de un llibret. Esta comisión se llevó el año pasado el tercer premio de esta fórmula de ayudas o 'premios'. Ahora le acomañan en la parte alta del listado dos comisiones que el pasado ejercicio ni estaban: Pizarro-Cirilo Amorós y Duque de Gaeta.

Un total de 27 comisiones más se han quedado sin premio, la gran mayoría de los cuales por no alcanzar el baremo.

Compromís: "el retraso es injustificable y elimina la calidad" El traslado de fechas de este concurso ha sido criticado por el Grupo Municipal Compromís, cuyo concejal Pere Fuset ha asegurado, “el retraso es injustificable y vacía de contenido unos galardones que tendrían que formar parte del calendario natural de la fiesta”. Desde la formación valencianista denuncian que este cambio "consolida un sistema que elimina criterios clave que incentivaban la calidad cultural de los llibrets, como la coherencia, la originalidad, el diseño, la calidad editorial o el fomento del lenguaje inclusivo. Se ha pasado de un modelo que premiaba la excelencia cultural a otro donde todo se paga al peso y por facturas”, apuntan.

Listado de comisiones y la ayuda que recibirán

1. Borrull-Socors (5.000 €)

2. Pizarro-Cirilo Amorós (4.500 €)

3. Duque de Gaeta-P. Farnals (4.000 €)

4. Fernando el Católico-E. Orellana (3.000 €)

5. Na Jordana (2.300 €)

6. Archidique Carlos-Músico Gomis (2.000 €)

7. Barón de S. Petrillo-L. Jovani (2.000 €)

8. Blocs Platja (2.000 €)

9. Barri de la Llum (2.000 €)

10. Borrull-Turia (2.000 €)

11. San Vicente de Paul-D. Campoamor (1.000 €)

12. Arrancapins (1.000 €)

13. Quart Extramuros-Velázquez (1.000 €)

14. José Mª Haro-Poeta Mas y Ros (1.000 €)

15. Conde Salvatierra-Cirilo Amorós (1.000 €)

16. Camino Moncada-Pintor Jacomart (900 €)

17. Mossen Sorell-Corona (900 €)

18. Lope de Vega (900 €)

19. Castielfabib-Marqués de S. Juan (900 €)

20. Av. Ecuador-Alcalde Gurrea (900 €)

21. Alberic-Heroi Romeu (700 €)

22. Plaza de Jesús (700 €)

23. Federico Mistral-Murta (700 €)

24. Reina-Paz-San Vicente (700 €)

25. Justo Vilar-Mercat del Cabanyal (700 €)

26. Av. Oeste (500 €)

27. Vall de Laguar-Padre Ferris (500 €)

28. S. Vicente-Periodista Azzati (500 €)

29. Joaquín Costa-Burriana (500 €)

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30. Císcar-Burriana (500 €)