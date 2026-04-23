Una relación artista-comisión que va camino del récord "imposible" del recordado Algarra

La renovación de Sergio Musoles en Reino de València-Duque de Calabria ha sido el último episodio del mercado de fichajes de la Sección Especial 2027, que, de esta manera, finaliza con seis renovaciones y tres cambios en un contexto de mercado muy complicado.

Llamó la atención que fuera esta comisión la última en anunciar con quien trabajará porque la continuidad no estaba en discusión porque Regne y Musoles son horma y zapato. Se esperó, ya queda dicho, a oficializar la reelección presidencial para comunicarlo, marcando los tiempos. La comisión sabe que tiene unos proyectos muy resultadistas. Compite con menos presión sabiendo que, por posibilidades económicas, todo lo que consigan "es bueno". Pero además saben que juegan con la seguridad de que ese plus se consigue muchas veces. De hecho, durante estos años, se han ido al último puesto, en contadísimas ocasiones. Y por si fuera poco, es muy raro que el galardón no esté acompañado de uno de Ingenio y Gracia.

Y además, en los dos últimos años están logrando el techo histórico: el sexto puesto, dejando detrás a tres participantes en la categoría.

Por todos estos datos, y por esa sensación que muestran siempre de que la relación funciona, no ha extrañado la continuidad.

Los detalles de 'l'animalà' de Reino de València-Duque de Calabria / Francisco Calabuig

Camino del récord

Esta renovación, por otra parte, marca otro hito importante: pasan los años y Musoles se acerca inexorablemente al récord de años seguidos de un artista de Especial plantando para una misma demarcación. Con ésta será su falla número quince. Ya está a dos de los 17 años de Manuel Algarra, una racha que, de todos modos, si se interrumpió no fue más que por el fallecimiento del artista, aquel hecho que entristeció a la sociedad fallera como pocas veces ha ocurrido. Y daba la sensación de que la relación habría continuado en años siguientes.

De hecho, Musoles ya superó los 12 años de Regino Mas en el Mercado Central, la serie que, hasta la llegada de Algarra, parecía inalcanzable, pero que ya ha triturado también el artista de Burriana.

La comisión ha señalado que esta "residencia artística" de Musoles es "un honor que cada año desde 2012 deja una huella imborrable en nuestra demarcación a base de sátira, ingenio y gracia".

Mario Pérez vuelve a Reino de València / Falla del Regne

Y Mario Pérez, artista infantil

La comisión, también ha informado del artista de la falla infantil, misión para la cual recuperan a Mario Pérez. Es un particular y rápido regreso a casa. El artista de la falla municipal de 2026 plantó en 2023, 2024 y 2025 en esta demarcación, pero tuvo que sacrificarla, como Joaquín Costa-Conde Altea, para afrontar la falla municipal.

Noticias relacionadas

El sustituto fue Carlos Carsí, pero el proyecto no salió adelante, tal como se recuerda, por el colapso del taller. Ahora, con menos ataduras, el bimonio se recupera y, sin obligaciones en Joaquín Costa, es probable que el proyecto acabe en la Sección Primera.