València refuerza la presencia de la música en Fallas con 75.000 euros en ayudas a las comisiones

El Ayuntamiento de València mantiene el impulso a la presencia de la música en las fiestas falleras gracias a una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a las comisiones de la ciudad. La iniciativa, que aprobará este viernes la Junta de Gobierno Local, cuenta con un presupuesto total de 75.000 euros, para respaldar la contratación de agrupaciones musicales que participaron en pasacalles y actos oficiales durante el pasado calendario fallero de 2026.

La convocatoria está dirigida a las comisiones integradas en la Junta Central Fallera (JCF) que tengan carácter no lucrativo y cumplan los requisitos establecidos en las bases. Con esta línea de apoyo, el consistorio favorece la actividad cultural y festiva vinculada a las Fallas y contribuye a facilitar la presencia de bandas de música, grupos de tabal i dolçaina y otras formaciones en las celebraciones.

Esta ayuda supone una vía de financiación para las comisiones falleras y puede alcanzar el 100% de la base imponible del gasto subvencionable. Si el volumen total de solicitudes supera el crédito disponible, el reparto se realizará de forma proporcional entre las entidades admitidas. Las solicitudes deben tramitarse exclusivamente por vía telemática y el plazo de presentación es de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación oficial del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Además, las comisiones beneficiarias deberán justificar posteriormente el gasto con la documentación correspondiente, incluidas las facturas, los justificantes de pago y la acreditación de la difusión de la colaboración municipal en soportes como la web, las redes sociales, el llibret o la cartelería exterior. Tal como recogen las bases, los pagos deben efectuarse directamente a las agrupaciones musicales que emiten las facturas y no pueden realizarse en efectivo cuando el gasto justificado alcanza o supera los 1.000 euros. Las facturas deberán estar fechadas en el plazo que comprende las anualidades 2025 y 2026, teniendo en cuenta las fechas de celebración de las Fallas. El abono de la subvención se realizará una vez quede aprobada la justificación presentada.

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Con esta convocatoria, el Ayuntamiento refuerza su apoyo a la actividad de las comisiones falleras y al tejido musical que acompaña a una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, en el ámbito de la estrategia municipal València Music City.