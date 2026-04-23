Programa completo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados de València 2026: Dansà, Pirotecnia, Traslado, Procesión, Besamanos y todas las misas

La fiesta de la Virgen de los Desamparados llega dentro de apenas dos semanas y ya tiene su programa de actos, en el que las incorporaciones más llamativas vienen de la parte eclesiástica: se le incorpora una vigilia juvenil que se celebrará como preludio el 30 de abril en la Basílica para dar la bienvenida al mes de mayo. Así mismo, durante el clásico concierto de la víspera a cargo de la Banda Municipal se estrenará una marcha procesional del músico Javier Forner. Y así mismo, la tradicional Ronda de Tunos se adelanta al jueves previo a la festividad.

La presentación de los actos ha servido para presentar, en su segunda edición, el cartel municipal oficial de la festividad. "El año pasado tuvo una acogida muy buena y lo que queremos que quede ya como algo consolidado para los próximos años" ha asegurado la concejala Mónica Gil.

Presentación del cartel / Victor Gutierrez/Avan

Tapiz dedicado a la bóveda de la Basílica

Uno de los elementos más destacados de la celebración, como ya es tradicional, será el tapiz floral de 80 metros cuadrados que se instalará el jueves 7 de mayo. “Este año esta pieza adquiere un valor aún más especial, ya que hemos querido que conmemore el 325 aniversario de la finalización de las pinturas de la bóveda de la Basílica, obra de Antonio Palomino”, ha subrayado Gil. “Esa bóveda es una de las grandes joyas del barroco valenciano, una obra que sigue impresionando por su fuerza artística y su capacidad para envolver al visitante en una escena celestial única y que, cada vez que se contempla, sigue revelando nuevos detalles. Entre esos detalles hay uno especialmente significativo: en la propia bóveda también está representada la Virgen de los Desamparados, un elemento que muchas de las personas que acuden habitualmente a la Basílica pueden desconocer y que solo se descubre al alzar la mirada con atención”, ha explicado la delegada de Fiestas. Por su parte, el rector de la Basílica, Juan Melchor Seguí ha indicado que, “con el tapiz floral de este año queremos, precisamente, rendir homenaje a esa obra, trasladando su belleza a la calle a través de una interpretación floral”.

Programa de festejos

Jueves, 30 de abril

21 h. Vigilia Juvenil de oración en la Basílica por el Grup de Jóvens de la Mare de Deu

Viernes, 1 de mayo

20.30 h. Misa especial con los niños de la Escolanía

Sábado, 2 de mayo

11.30 h. Presentación de Niños y Sabarina cantada por la Escolanía

17.30 h. Misa con la Fraternidad del Arca de María

Domingo, 3 de mayo

7 h. Rosario de la Aurora con salida desde la Basílica con la imagen Peregrina

9 h. Misa de la Hermandad de Empleadas del Hogar con Descoberta de la imagen.

Lunes, 4 de mayo

11.30 h. Misa con alumnos del Colegio Cumbres

13 h. Misa cantada por la Escolanía

21 h. Hora Santa con Hakuna

Martes, 5 de mayo

11.30 h. Misa con alumnos del Colegio Cumbres

18.30 h. Misa con el Cuerpo Consular y sacerdotes extranjeros

Miércoles 6 de mayo

11.30 h. Oración con alumnos del Colegio Cumbres

11.30 h. Misa con alumnas del Colegio Guadalavier

19.30 h. Adoración del Santísimo

20.30 h. Misa con las religiosas Siervas del Hogar de la Madre

Jueves, 7 de mayo

10 h. Oración con alumnos de la Gran Asociación

11 h. Oración con alumnas del Colegio Guadalaviar

11.30 h. Misa con alumnos del Colegio Cumbres

18 h. Misa con el Gremio de Floristas

21 h. Ronda de los Tunos

Viernes, 8 de mayo

13 h. Misa por la Escolanía de la Sociedad de Agricultores de la Vega

17 h. Vísperas con la participación del Arzobispo

20 h. Dansà infantil

20.30 h. Misa de Lo Rat Penat

23 h. Dansà de les Falles

Sábado, 9 de mayo

9.30 h. Misa en sufragio de Marcelino Olaechea

10.30 h. Misa solemne en la Basílica

11.30 h. Presentación de Niños

12 h. Canto de Sabatina con antiguos escolanes

13 h. Misa conmemorativa de la Coronación

18.30 h. Dansà de los pueblos

20 h. Salve en la Basílica

23 h. Concierto de la Banda Municipal

23.59 h. Castillo de Caballer FX en la Plaza del Ayuntamieto

00.10 h. (aprox). Dansà de los Grupos de Baile

Domingo, 10 de mayo

3.30 h. Apertura de puertas para la Descoberta

5 h. Misa de Descoberta

6 h. Recepción a los peregrinos de Paterna, Sueca, Llombai, Alborache, Iatova, Catadau, Alfarp y otras localidades

8 h. Missa d'Infants

10.30 h. Traslado de la Mare de Déu desde la Basílica a la Catedral. A la llegada, Misa de Pontifical

14 h. Mascletà de la Pirotecnia Aitana en la Plaza del Ayuntamiento

17.30 h. Procesión general

Lunes 11 de mayo

11.30 h. Misa del Ayuntamiento de València y por las personas mayores

13 h. Misa de la Fábrica de Tabacos y Bomberos de València

17.30 h. Misa de las Cooperadoras de Betania y sacerdores mayores

20.30 h. Ronda a la Verge en la Plaza de la Virgen con la Banda Municipal, Orfeó Valencià, Grup de Danses Alimiara, Carmen Avivar y Vicente Ombuena

Martes, 12 de mayo

11 h. Oración con alumnas del Colegio Guadalaviar

Miércoles 13 de mayo

18.30 h. Misa de los Heraldos del Evangelio

Jueves, 14 de mayo

(Este día, el altar mayor de la Basílica aparecerá decoarado por los Floristas de València)

11 h. Misa de las Amas de Casa Tyrius

13 h. Misa de los Floristas de València

Viernes, 15 de mayo

11 h. Oración del Colegio Pio XII

11.30 h. Misa del Colegio Juan XXIII de Burjassot

21 h. Vigilia de los Equipos de Nuestra Señora

Sábado, 16 de mayo

11.30 h. Presentación de Niños

12 h. Sabatina cantada por la Escolanía

18.30 h. Misa con la Asociación Horta de València

Domingo, 17 de mayo

9.30 h. Misa de las familias que lo celebran desde 1906

17.30 h. Misa para sordomudos con la Parroquia Santa María del Solencio

18.30 h. Misa de limpiadoras y trabajadores de cementerios

Martes, 19 de mayo

9.30 h. Misa del Colegio Cumbres

11.30 h. Misa del CEU-Moncada

12.15 h. Oración del Colegio El Pilar

13 h. Misa de la Corte de Honor

Miércoles, 20 de mayo

6.30 h. Besamanos (la Basílica permanecerá abierta hasta que pase el último devoto)

Jueves, 21 de mayo

9.30 h. Misa del Colegio Guadalaviar

13 h. Misa del Secretariado de Misiones

Viernes, 22 de mayo

13 h. Misa cantada por la Escolanía. Encuentro de prioras y abadesas con el Arzobispo

20.30 h. Misa del Regnum Christi

Sábado, 23 de mayo

11.30 h. Presentación de Niños

12 h. Sabatina cantada por la Escolanía

Domingo, 24 de mayo

13 h. Misa de la Hermandad de Seguidores e imposición de Medalla

Lunes, 25 de mayo

20.30 h. Misa de la Hermandad del Cristo de los Afligidos del Canyamelar y del Altar Playa de San Vicente

Martes, 26 de mayo

13 h Misa de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios

Miércoles, 27 de mayo

10, 11 y 12 h. Oraciones del Colegio Inmaculado Corazón de María

13 h. Misa de la Agrupación de Amparos

20.30 h. Misa con las Hermandades y Órdenes Militares

Jueves, 28 de mayo

10 y 11 h. Oración del Colegio Vedrunas

20.30 h. Misa de la Parroquia Virgen de los Desamparados de Nazaret

Viernes, 29 de mayo

10, 11 y 12 h. Oraciones del Colegio Pureza de María

13 h. Misa cantada por la Escolanía del Colegio Oficial de Agentes Comerciales

Sábado, 30 de mayo

11 h. Presentación de Niños

12 h. Sabatina con la Escolanía

19.30 h. Misa con cant d'estil

Viernes, 5 de junio

20.30 Misa de las Hermanitas/os del Cordero

Sábado, 6 de junio

11.30 h. Presentación de Niños

12 h. Sabatina con la Escolanía

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