Programa completo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados de València 2026: Dansà, Pirotecnia, Traslado, Procesión, Besamanos y todas las misas
Consulta todas las misas de intención, y el resto de actos religiosos, que incorporan una Vigilia Juvenil el 30 de abril
La fiesta de la Virgen de los Desamparados llega dentro de apenas dos semanas y ya tiene su programa de actos, en el que las incorporaciones más llamativas vienen de la parte eclesiástica: se le incorpora una vigilia juvenil que se celebrará como preludio el 30 de abril en la Basílica para dar la bienvenida al mes de mayo. Así mismo, durante el clásico concierto de la víspera a cargo de la Banda Municipal se estrenará una marcha procesional del músico Javier Forner. Y así mismo, la tradicional Ronda de Tunos se adelanta al jueves previo a la festividad.
La presentación de los actos ha servido para presentar, en su segunda edición, el cartel municipal oficial de la festividad. "El año pasado tuvo una acogida muy buena y lo que queremos que quede ya como algo consolidado para los próximos años" ha asegurado la concejala Mónica Gil.
Tapiz dedicado a la bóveda de la Basílica
Uno de los elementos más destacados de la celebración, como ya es tradicional, será el tapiz floral de 80 metros cuadrados que se instalará el jueves 7 de mayo. “Este año esta pieza adquiere un valor aún más especial, ya que hemos querido que conmemore el 325 aniversario de la finalización de las pinturas de la bóveda de la Basílica, obra de Antonio Palomino”, ha subrayado Gil. “Esa bóveda es una de las grandes joyas del barroco valenciano, una obra que sigue impresionando por su fuerza artística y su capacidad para envolver al visitante en una escena celestial única y que, cada vez que se contempla, sigue revelando nuevos detalles. Entre esos detalles hay uno especialmente significativo: en la propia bóveda también está representada la Virgen de los Desamparados, un elemento que muchas de las personas que acuden habitualmente a la Basílica pueden desconocer y que solo se descubre al alzar la mirada con atención”, ha explicado la delegada de Fiestas. Por su parte, el rector de la Basílica, Juan Melchor Seguí ha indicado que, “con el tapiz floral de este año queremos, precisamente, rendir homenaje a esa obra, trasladando su belleza a la calle a través de una interpretación floral”.
Programa de festejos
Jueves, 30 de abril
21 h. Vigilia Juvenil de oración en la Basílica por el Grup de Jóvens de la Mare de Deu
Viernes, 1 de mayo
20.30 h. Misa especial con los niños de la Escolanía
Sábado, 2 de mayo
11.30 h. Presentación de Niños y Sabarina cantada por la Escolanía
17.30 h. Misa con la Fraternidad del Arca de María
Domingo, 3 de mayo
7 h. Rosario de la Aurora con salida desde la Basílica con la imagen Peregrina
9 h. Misa de la Hermandad de Empleadas del Hogar con Descoberta de la imagen.
Lunes, 4 de mayo
11.30 h. Misa con alumnos del Colegio Cumbres
13 h. Misa cantada por la Escolanía
21 h. Hora Santa con Hakuna
Martes, 5 de mayo
11.30 h. Misa con alumnos del Colegio Cumbres
18.30 h. Misa con el Cuerpo Consular y sacerdotes extranjeros
Miércoles 6 de mayo
11.30 h. Oración con alumnos del Colegio Cumbres
11.30 h. Misa con alumnas del Colegio Guadalavier
19.30 h. Adoración del Santísimo
20.30 h. Misa con las religiosas Siervas del Hogar de la Madre
Jueves, 7 de mayo
10 h. Oración con alumnos de la Gran Asociación
11 h. Oración con alumnas del Colegio Guadalaviar
11.30 h. Misa con alumnos del Colegio Cumbres
18 h. Misa con el Gremio de Floristas
21 h. Ronda de los Tunos
Viernes, 8 de mayo
13 h. Misa por la Escolanía de la Sociedad de Agricultores de la Vega
17 h. Vísperas con la participación del Arzobispo
20 h. Dansà infantil
20.30 h. Misa de Lo Rat Penat
Sábado, 9 de mayo
9.30 h. Misa en sufragio de Marcelino Olaechea
10.30 h. Misa solemne en la Basílica
11.30 h. Presentación de Niños
12 h. Canto de Sabatina con antiguos escolanes
13 h. Misa conmemorativa de la Coronación
18.30 h. Dansà de los pueblos
20 h. Salve en la Basílica
23 h. Concierto de la Banda Municipal
23.59 h. Castillo de Caballer FX en la Plaza del Ayuntamieto
00.10 h. (aprox). Dansà de los Grupos de Baile
Domingo, 10 de mayo
3.30 h. Apertura de puertas para la Descoberta
5 h. Misa de Descoberta
6 h. Recepción a los peregrinos de Paterna, Sueca, Llombai, Alborache, Iatova, Catadau, Alfarp y otras localidades
8 h. Missa d'Infants
10.30 h. Traslado de la Mare de Déu desde la Basílica a la Catedral. A la llegada, Misa de Pontifical
14 h. Mascletà de la Pirotecnia Aitana en la Plaza del Ayuntamiento
17.30 h. Procesión general
Lunes 11 de mayo
11.30 h. Misa del Ayuntamiento de València y por las personas mayores
13 h. Misa de la Fábrica de Tabacos y Bomberos de València
17.30 h. Misa de las Cooperadoras de Betania y sacerdores mayores
20.30 h. Ronda a la Verge en la Plaza de la Virgen con la Banda Municipal, Orfeó Valencià, Grup de Danses Alimiara, Carmen Avivar y Vicente Ombuena
Martes, 12 de mayo
11 h. Oración con alumnas del Colegio Guadalaviar
Miércoles 13 de mayo
18.30 h. Misa de los Heraldos del Evangelio
Jueves, 14 de mayo
(Este día, el altar mayor de la Basílica aparecerá decoarado por los Floristas de València)
11 h. Misa de las Amas de Casa Tyrius
13 h. Misa de los Floristas de València
Viernes, 15 de mayo
11 h. Oración del Colegio Pio XII
11.30 h. Misa del Colegio Juan XXIII de Burjassot
21 h. Vigilia de los Equipos de Nuestra Señora
Sábado, 16 de mayo
11.30 h. Presentación de Niños
12 h. Sabatina cantada por la Escolanía
18.30 h. Misa con la Asociación Horta de València
Domingo, 17 de mayo
9.30 h. Misa de las familias que lo celebran desde 1906
17.30 h. Misa para sordomudos con la Parroquia Santa María del Solencio
18.30 h. Misa de limpiadoras y trabajadores de cementerios
Martes, 19 de mayo
9.30 h. Misa del Colegio Cumbres
11.30 h. Misa del CEU-Moncada
12.15 h. Oración del Colegio El Pilar
13 h. Misa de la Corte de Honor
Miércoles, 20 de mayo
6.30 h. Besamanos (la Basílica permanecerá abierta hasta que pase el último devoto)
Jueves, 21 de mayo
9.30 h. Misa del Colegio Guadalaviar
13 h. Misa del Secretariado de Misiones
Viernes, 22 de mayo
13 h. Misa cantada por la Escolanía. Encuentro de prioras y abadesas con el Arzobispo
20.30 h. Misa del Regnum Christi
Sábado, 23 de mayo
11.30 h. Presentación de Niños
12 h. Sabatina cantada por la Escolanía
Domingo, 24 de mayo
13 h. Misa de la Hermandad de Seguidores e imposición de Medalla
Lunes, 25 de mayo
20.30 h. Misa de la Hermandad del Cristo de los Afligidos del Canyamelar y del Altar Playa de San Vicente
Martes, 26 de mayo
13 h Misa de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios
Miércoles, 27 de mayo
10, 11 y 12 h. Oraciones del Colegio Inmaculado Corazón de María
13 h. Misa de la Agrupación de Amparos
20.30 h. Misa con las Hermandades y Órdenes Militares
Jueves, 28 de mayo
10 y 11 h. Oración del Colegio Vedrunas
20.30 h. Misa de la Parroquia Virgen de los Desamparados de Nazaret
Viernes, 29 de mayo
10, 11 y 12 h. Oraciones del Colegio Pureza de María
13 h. Misa cantada por la Escolanía del Colegio Oficial de Agentes Comerciales
Sábado, 30 de mayo
11 h. Presentación de Niños
12 h. Sabatina con la Escolanía
19.30 h. Misa con cant d'estil
Viernes, 5 de junio
20.30 Misa de las Hermanitas/os del Cordero
Sábado, 6 de junio
11.30 h. Presentación de Niños
12 h. Sabatina con la Escolanía
13 h. Misa encuentro de cofradías y asociaciones de la Virgen de los Desamparados
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