La sociedad falla-artista más imparable del momento renueva para 2027

La comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera ha anunciado la continuidad de Sergio Musoles de cara a las Fallas de 2027, en la que será la novena falla que plante el artista de Burriana en esta demarcación ruzafeña.

Lo hará con la intención de mantener la línea desarrollada por la comisión en los últimos quince años, que la tiene ungida como la más y mejor galardonada de la era moderna de las fallas en las que, entre este artista y su antecesor, Lorenzo Fandos, no se han bajado del podio desde 2011 más en en una ocasión. Musoles, además, escribió una de las rachas victoriosas más extensas de la historia de la fiesta, con seis triunfos consecutivos y en los dos últimos años no lo ha logrado pero ha mantenido la línea con sendos segundos premios. Este último ejercicio, en Segunda B, no cedieron más que ante el proyecto de Hierros-Juan Batista Perales de Miguel Santaeulalia. A esta hoja de servicios hay que añadir un rimero de primeros premios de ingenio y gracia. El acuerdo existía desde la semana de fallas, pero se ha comunicado una vez iniciado el nuevo ejercicio, con la reelección de Javier Sanz como presidente.

La comisión es una de las más pujantes del escalafón porque a la subida al reino de las Segundas, procedente del mundo de las séptimas a primeros de siglo, se acompaña de un impulso grande en la iluminación artística o en el Mercat de Sant Blai.

Bajo el lema "Se queda", la comisión ha anunciado la continuidad. La falla Clero es una de las que Musoles no "cortó" el año pasado, cuando decidió reducir el número de fallas que plantaba en València (hacía casi al completo la escalera de las primeras secciones). Ahora volverá a ser una de las grandes aspirantes en cualquiera de las secciones a las que vaya a aterrizar el próximo mes de marzo -fluctúa en los últimos años entre Segunda A y Tercera A-.

La falla plantada este mes de marzo / Moisés Domínguez / D

Veinte años como autor

Musoles acaba de cumplir 20 años como autor de fallas grandes en València y, de momento, presenta una de las hojas de servicio más impecables. Acumula en este periodo 18 victorias, 17 segundos premios y cinco terceros premios, lo que supone que casi terceras partes de sus fallas se saldan con podio y teniendo en cuenta que todos los años parte con un producto que está "condenado" a no llegar al podio, que es la falla Duque de Calabria, que parte por definición en inferioridad económica respecto al resto de las de Sección Especial.

Su índice de premiación es del cien por cien y, como curiosidad, tan solo tiene un premio "pedrea", si como tal se entiende aquellos que son de dos dígitos: un decimotercero en 2010.

Alex López hará la falla infantil de Doctor Serrano / Falla Clero

Alex López, la infantil

Donde sí que habrá cambio es en infantiles, donde no continuará Ausias Estrugo, quien se estrenó en València en esta demarcación, con resultados que le permitieron ya el año pasado dar el salto a Sección Especial.

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El sucesor es Alex López, quien llega avalado por una ya más que sobresaliente trayectoria, tanto en Alicante -es natural de San Vicente del Raspeig- como en València, donde ha venido destacando en demarcaciones como Alameda-Avenida de Francia, Barraca-Espadán, Cuba-Puerto Rico o Mercat de Russafa.