Calendario de Preselecciones, Champions de Play Back, Tributos, Pirotecnia... todos los actos de la Feria de Julio de València gestionados desde Fallas
La instalación de una pantalla gigante para la final del Mundial de Fútbol es una de las novedades del ciclo de los Jardines del Palau
Bajo el título general de "Ciclo Jardines del Palau", el Ayuntamiento engloba los festejos de la Gran Fira de València que gestiona la Concejalía de Fallas. Es decir, los dos pabellones, la pirotecnia y algunos festejos como la Batalla de Flores y la "punxà", así como el acto inaugural, que se coparticipa con la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
El programa está formado por un grueso de actos de la Junta Central Fallera, como las preselecciones, la fase final de los campeonatos de juegos de mesa o la Champions de Play Back. Y después, los festejos que acompañan, como los bailes para personas mayores de los martes (cita que nunca falla) o los tributos, que este año están dedicados a Mecano, Abba y Queen y que son, con diferencia, los actos que reúnen a más público en los pabellones.
La novedad, este año, es que en la programación se ha incluido también la instalación de una pantalla gigante para que la ciudadanía y las personas que visiten la ciudad estos días seguir y compartir el partido de la final del Mundial de Fútbol, del domingo 19 de julio, participe en ella o no España (en cuyo caso se prevé que, aparte de ésta, el ayuntamiento instale alguna más en otro espacio urbano). Eso será en uno de los pabellones, mientras que en el otro sí que hay prevista una preselección.
Precisamente, por lo que respecta a las Preselecciones, de momento no están previstos en los pabellones el sábado 18, al ser la Gran Nit de Juliol. Pero esto está pendiente de confirmación y, en todo caso, sí que es una fecha hábil para celebrar fuera de los jardines, tal como hacen habitualmente algunos sectores.
La Concejalía de Fallas gestiona toda la pirotecnia municipal, por lo que estará también al frente de la pirotecnia de la apertura y clausura de los Gay Games, aunque en el caso de la clausura -que es en la Fonteta- se está a falta de confirmar el espacio y la hora.
Se trata, tal como ha señalado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, de "un programa variado, pensado para diversos públicos, que se suma a la oferta cultural, lúdica y de ocio de la ciudad en una cita histórica de la agenda estival como es la Gran Feria de València del mes de julio".
La programación aprobada podrá ser ampliada en función de las posibilidades que, desde ahora y hasta el próximo julio, contemple la Concejalía de Fallas, que es la responsable del desarrollo del ciclo. La programación aprobada arrancará el lunes 29 de junio, con un espectáculo de folclore valenciano, y se prolongará hasta el 23 de julio.
Viernes, 26 de junio
Preselecciones falleras
Sábado, 27 de junio
Preselecciones falleras
Fuegos Artificiales en el Estadio del Levante por la inauguración de los Gay Games
Domingo, 28 de junio
Preselecciones falleras
Lunes, 29 de junio
Campeonatos de truc, dominó y parchís
Festival de folclore
Martes, 30 de junio
Baile para mayores de la Orquesta Brillantina
Tributo a Mecano
Miércoles, 1 de julio
Espectáculo de inauguración (lugar por determinar. Coparticipado con Fiestas)
Jueves, 2 de julio
Actuación de la escuela de Tabal i Dolçaina de la JCF
Concierto de música festera de la Banda de Castellar
Viernes, 3 de julio
Preselecciones falleras
Sábado, 4 de julio
Preselecciones falleras
Castillo (clausura de los Gay Games en lugar por determinar)
Domingo, 5 de julio
Preselecciones falleras
Lunes, 6 de julio
Presentación de los campeonatos de deportes de la JCF
Campeonatos de truc, dominó y parchís
Tributo a ABBA
Martes, 7 de julio
Baile para mayores de la Orquesta Brillantina
Gala musical de la Casa del Artista
Miércoles, 8 de julio
Hércules El Musical
Kronos El Musical
Jueves 9 de julio
Espectáculo infantio Triodedós
Noelia Zanón en concierto
Viernes, 10 de julio
Preselecciones falleras
Sábado, 11 de julio
Preselecciones falleras
Espectáculo de Fuegos Artificiales en Monteolivete
Domingo, 12 de julio
Preselecciones falleras
Lunes, 13 de julio
Champions de Playback
Campeonatos de truc, dominó y parchís
Martes, 14 de julio
Baile para mayores de la Orquesta Brillantina
Champions de Playback
Miércoles, 15 de julio
Espectáculo infantil de Don Bartulos (tarde)
Campeonatos de truc, dominó y parchís
Gala final Champions Playback
Jueves, 16 de julio
The Blisters
Viernes, 17 de julio
Preselecciones falleras
Sábado, 18 de julio
Espectáculo de Fuegos Artificiales en Monteolivete
Domingo 19 de julio
Preselecciones falleras
Pantalla Gigante para la final del Mundial de Fútbol
Lunes, 20 de julio
Final truc, dominó y parchís
Martes, 21 de julio
Baile para mayores de la Orquesta Brillantina
Gala de monólogos
Miércoles, 22 de julio
Ladies. El show
Jueves, 23 de julio
Tributo a Queen
Sábado 24 de julio
Sopar de la punxà en la Ciudad del Artista Fallero
Fuegos artificiales en Monteolivete
Domingo 25 de julio
Batalla de Flores
Fuegos artificiales de clausura (emplazamiento por determinar)
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