Calendario de Preselecciones, Champions de Play Back, Tributos, Pirotecnia... todos los actos de la Feria de Julio de València gestionados desde Fallas

Bajo el título general de "Ciclo Jardines del Palau", el Ayuntamiento engloba los festejos de la Gran Fira de València que gestiona la Concejalía de Fallas. Es decir, los dos pabellones, la pirotecnia y algunos festejos como la Batalla de Flores y la "punxà", así como el acto inaugural, que se coparticipa con la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.

El programa está formado por un grueso de actos de la Junta Central Fallera, como las preselecciones, la fase final de los campeonatos de juegos de mesa o la Champions de Play Back. Y después, los festejos que acompañan, como los bailes para personas mayores de los martes (cita que nunca falla) o los tributos, que este año están dedicados a Mecano, Abba y Queen y que son, con diferencia, los actos que reúnen a más público en los pabellones.

La novedad, este año, es que en la programación se ha incluido también la instalación de una pantalla gigante para que la ciudadanía y las personas que visiten la ciudad estos días seguir y compartir el partido de la final del Mundial de Fútbol, del domingo 19 de julio, participe en ella o no España (en cuyo caso se prevé que, aparte de ésta, el ayuntamiento instale alguna más en otro espacio urbano). Eso será en uno de los pabellones, mientras que en el otro sí que hay prevista una preselección.

Precisamente, por lo que respecta a las Preselecciones, de momento no están previstos en los pabellones el sábado 18, al ser la Gran Nit de Juliol. Pero esto está pendiente de confirmación y, en todo caso, sí que es una fecha hábil para celebrar fuera de los jardines, tal como hacen habitualmente algunos sectores.

La Concejalía de Fallas gestiona toda la pirotecnia municipal, por lo que estará también al frente de la pirotecnia de la apertura y clausura de los Gay Games, aunque en el caso de la clausura -que es en la Fonteta- se está a falta de confirmar el espacio y la hora.

Se trata, tal como ha señalado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, de "un programa variado, pensado para diversos públicos, que se suma a la oferta cultural, lúdica y de ocio de la ciudad en una cita histórica de la agenda estival como es la Gran Feria de València del mes de julio".

La programación aprobada podrá ser ampliada en función de las posibilidades que, desde ahora y hasta el próximo julio, contemple la Concejalía de Fallas, que es la responsable del desarrollo del ciclo. La programación aprobada arrancará el lunes 29 de junio, con un espectáculo de folclore valenciano, y se prolongará hasta el 23 de julio.

Moisés Domínguez

Viernes, 26 de junio

Preselecciones falleras

Sábado, 27 de junio

Preselecciones falleras

Fuegos Artificiales en el Estadio del Levante por la inauguración de los Gay Games

Domingo, 28 de junio

Preselecciones falleras

Lunes, 29 de junio

Campeonatos de truc, dominó y parchís

Festival de folclore

Martes, 30 de junio

Baile para mayores de la Orquesta Brillantina

Tributo a Mecano

Miércoles, 1 de julio

Espectáculo de inauguración (lugar por determinar. Coparticipado con Fiestas)

Jueves, 2 de julio

Actuación de la escuela de Tabal i Dolçaina de la JCF

Concierto de música festera de la Banda de Castellar

Viernes, 3 de julio

Preselecciones falleras

Sábado, 4 de julio

Preselecciones falleras

Castillo (clausura de los Gay Games en lugar por determinar)

Domingo, 5 de julio

Preselecciones falleras

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Lunes, 6 de julio

Presentación de los campeonatos de deportes de la JCF

Campeonatos de truc, dominó y parchís

Tributo a ABBA

Martes, 7 de julio

Baile para mayores de la Orquesta Brillantina

Gala musical de la Casa del Artista

Miércoles, 8 de julio

Hércules El Musical

Kronos El Musical

Jueves 9 de julio

Espectáculo infantio Triodedós

Noelia Zanón en concierto

Viernes, 10 de julio

Preselecciones falleras

Sábado, 11 de julio

Preselecciones falleras

Espectáculo de Fuegos Artificiales en Monteolivete

Domingo, 12 de julio

Preselecciones falleras

Lunes, 13 de julio

Champions de Playback

Campeonatos de truc, dominó y parchís

Martes, 14 de julio

Baile para mayores de la Orquesta Brillantina

Champions de Playback

Miércoles, 15 de julio

Espectáculo infantil de Don Bartulos (tarde)

Campeonatos de truc, dominó y parchís

Gala final Champions Playback

Jueves, 16 de julio

The Blisters

Viernes, 17 de julio

Preselecciones falleras

Sábado, 18 de julio

Espectáculo de Fuegos Artificiales en Monteolivete

Domingo 19 de julio

Preselecciones falleras

Pantalla Gigante para la final del Mundial de Fútbol

Lunes, 20 de julio

Final truc, dominó y parchís

Martes, 21 de julio

Baile para mayores de la Orquesta Brillantina

Gala de monólogos

Miércoles, 22 de julio

Ladies. El show

Jueves, 23 de julio

Tributo a Queen

Sábado 24 de julio

Sopar de la punxà en la Ciudad del Artista Fallero

Fuegos artificiales en Monteolivete

Domingo 25 de julio

Batalla de Flores

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Fuegos artificiales de clausura (emplazamiento por determinar)