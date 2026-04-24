El Museo del Artista Fallero se enriquece con diez "ninots indultats" de diferentes tendencias

Se dice con bastante objetividad que el Museo del Artista Fallero es mejor que el Museo Fallero. Y la razón se muestra con un paseo por el mismo. Contrariamente a la votación popular, que además ha lastrado el indulto por la reiteración de fórmula artística, el Gremio ha ido acumulando a lo largo de las décadas una notable serie de "ninots" pero por criterio propio. Al "leal saber y entender". Muy irregularmente por otra parte en cuanto a cantidad. Pero lo cierto es que pasear por el mismo permite tener una visión mucho más amplia del arte efímero, su evolución y sus tendencias. No es una visión tan antigua como la del Museo Fallero, porque estos indultos empezaron más tarde en el tiempo, pero bastan para tener una lectura global muy interesante.

Este año, el Gremio ha llevado a cabo una requisa muy amplia, y que, en la práctica, permite disponer de esa enorme heterogeneidad. Porque, por ejemplo, ha salvado del fuego dos retratos realistas y sensibles -de los que indulta el pueblo-. Pero lo ha hecho porque son el retrato de otros tantos artistas falleros. Pero, a partir de ahí, se queda para sus fondos piezas de más que notable valor, tanto artístico como de mensaje.

Y con no poca variedad. Está la "Escuraeta" de la Plaza del Pilar, esa que quedó tercera en la votación popular -sensiblera, pero con un trazo más grotesco-, pero también está el psicópata asesino de Beatriz Tortosa que tanto impresionó -y que tuvo una cascada de votos populares- o la madre de la guerra de San Miguel-Vicente Iborra, entre otras propuestas.

Los artistas con obras indultadas serán Miguel Santauelalia, Josué Beitia, Paco Torres, Andreu Sánchez, Marta Póvez y Agustín Torralba en mayores y Zvonimir Ostoic (que hace doblete: indulto popular en Espartero e indulto artístico en l'Antiga), Mario Pérez, José Luis Platero y David Ojeda en infantiles.

Seguramente, la niña de la guerra de Pedro Santaeualia para Sueca-Literato Azorín habría formado parte de esta colección, pero en esta ocasión, y contrariamente a la tónica imperante desde hace treinta años, ha sido la ganadora del indulto alejándose notablemente de los cánones.

Relación de indultos

Grandes

“Miguel Santaeulalia Núñez, artista faller”, de Miguel Santaeulalia Serrán (Ribera-Convento Santa Clara)

“Artesà Vicent Tortosa Biosca”, de Agustín Torralba (Pío XI-Fontanars)

“Límbic, el caçador d’emocions”, de Josué Beitia (l’Antiga de Campanar)

“Parada d’Escuradeta N. 34”, de Paco Torres (Plaza del Pilar)

“Dona’m el meu like”, de Andreu Sánchez (Dr. Manuel Candela-Beatriz Tortosa)

“La llegenda de: els finals feliços”, de Marta Póvez (Sant Miquel-Vicente Iborra)

Infantiles

“Caputxeta Roja”, de Zvonimir Ostoic (Pizarro-Cirilo Amorós)

“Caçant Gambosins”, de David Ojeda (Serrans-Plaça dels Furs)

“Exo Planetes”, de José Luis Platero (Na Jordana)

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