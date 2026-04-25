Apuntà, Feria andaluza, Balls al Carrer... las Fallas se ponen serias el fin de semana del 25 y 26 de abril

La actividad fallera vuelve con fuerza al fin de semana. Sobre todo, porque los casales vuelven a tener una nueva tanda de fiestas de l'Apuntà. El calendario ha avanzado y, en esta ocasión, llegan las primeras tematizaciones. Y la primera en llegar es la de la Feria de Abril. No pocas de las citas casaleras serán en clave flamenca para la ocasión.

Pero hay más. Este fin de semana hay una cita especialmente importante en una comisión: Periodista Gil Sumbiela-Azucena, que ha conseguido que, nada más empezar los actos de su cincuentenario, reciban la visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desapamparados, dentro de los actos del 125 aniversario de la parroquia de San Roque.

Festejos de la falla Periodista Gil Sumbiela / RLV

La imagen llegó este viernes al casal de la comisión, donde fue recibida con honores como previo a su traslado a la parroquia de San Roque, donde recibió una dansà. Pero es este sábado cuando tendrá los actos más importantes: una unción de enfermos y mayores y presentación de niños y embarazadas a mediodía. Y a las 20 horas, la procesión por la barriada.

Las actividades del fin de semana disponen también de otras citas: este sábado por la tarde, la Federación de Primera A celebra su 25 aniversario y la serie de exaltaciones a nivel de Agrupación se completa con la de Russafa y Seu-Xerea-Mercat.

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