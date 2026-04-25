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El castillo por el Día de la Madre tendrá sorteo para verlo desde el balcón

El ayuntamiento repite la fórmula de Fallas para que los ciudadanos asistan tanto arriba como en la "zona vip" en primera fila a pie de calle

4 de mayo: un palco para ellas y sus madres

4 de mayo: un palco para ellas y sus madres

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4 de mayo: un palco para ellas y sus madres /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La fórmula del sorteo para que personas empadronadas en València puedan asistir a la "mascletà" del Ayuntamiento en Fallas tendrá una repetición de cara al Espectáculo Pirotécnico Nocturno que se celebrará la noche del 2 de mayo, a las 21 horas, con motivo del Día de la Madre.

El Ayuntamiento ha decidido dar esta nueva oportunidad teniendo en cuenta que, en este tipo de disparos nocturnos, incluso en los de Fallas, la asistencia al balcón es escasa y que se repite en los disparos de festivos fuera de temporada ocurre lo mismo. Por dos motivos principales: es festivo y no hay actividad municipal y no se cursan invitaciones. El año pasado, por ejemplo, el Día de la Madre se celebró con una de las mascletaes suspendidas de Fallas y no hubo más asistencia que la comitiva oficial y, como caso especial, que se repetirá este año, las madres de falleras mayores y cortes de honor, a quien se hizo un reconocimiento especial.

Ahora vuelve la fórmula del sorteo a iniciativa municipal. Es el disparo suspendido el 5 de marzo por lluvia y lodisparará Pirotecnia Zaragozana.

Según este acuerdo, el Ayuntamiento repartirá un total de 26 invitaciones válidas para dos personas cada una y, como novedad, 74 invitaciones dobles para una zona habilitada a pie de calle en la fachada del edificio.

En total, podrán disfrutar de esta experiencia 200 personas mayores de edad, empadronadas en la ciudad y que se inscriban previamente a través de la web municipal.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 27 de abril, a las 00:00 horas, y permanecerá abierto hasta el martes 28 de abril, a las 23:59 horas.El sorteo se celebrará el miércoles 29 de abril.

A cada persona agraciada le corresponderán dos invitaciones para una de las dos zonas, que no podrá ser modificado, y cada una de las invitaciones será personal e intransferible para la persona ganadora, mientras que la segunda será para un acompañante de su elección.

Una vez realizado el sorteo, el resultado será comunicado a las personas ganadoras por correo electrónico.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las mascletaes, se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto.

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Las bases del sorteo indican que con las inscripciones registradas se generará una base de datos que se utilizará exclusivamente para la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo mediante un procedimiento informático.

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