La indumentaria de las falleras mayores y cortes de honor de 2027 sale a concurso y con novedades

Junta CentralFallera yaha publicado la licitación pública para que las empresas y profesionales de la indumentaria valenciana tengan la oportunidad de convertirse en indumentaristas oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y Cortes de Honor 2027. Un contrato que se divide en 14 lotes diferenciados, dos másque el año pasado, para vestir a las máximas representantesde las Fallas. Este año se añaden dos nuevos lotes para la confección de los corpiños negros que tendrán su lote correspondiente tanto para las mayores como para las infantiles. Con todo ello, el total de dinero que se destinará a la indumentaria de las máximas representantes será de 134.950,81 euros, lo que supone un incremento del 8% respecto a la inversión del año anterior.

En cuanto al primer lote, se trata del suministro de las telas oficiales para la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor. Un lote que tiene un precio estimado de 14.644,63€ y que consiste en la adquisición de las diferentes telas de los dos trajes oficiales, así como lastelas correspondientes a los corpiños de manga larga del primer traje oficial y a las de los corpiños negros de las doce componentes de la Corte de Honor y, por supuesto, del segundo traje oficial de la Fallera Mayor de Valencia y su corpiño negro.

Además, entre las características solicitadas, la tela del segundo traje oficial de la máxima representantede deberá ser una seda concertificado de Seda Valencia en el momento de la entrega. Por otro lado, la tela del primer traje oficial de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia será de seda, con dibujo simétrico y también con certificado de Seda Valencia.

Para los segundos trajesoficiales, lacalidad será de rayón y con dibujo simétrico o asimétrico. Hay que recordar que, como es tradicional, para cada uno de los vestidos las telas deberán tener el mismo diseño y color entre cada una de las seis parejas que componen la Corte de Honor, o bien un mismo color de fondo, combinando los colores de la trama y el dibujo por parejas. La empresa deberá ofrecer al menos 10 colores de los que saldrán elegidos los que finalmente llevarán las máximas representantes de las Fallas.

Además, la tela para el corpiño liso del primer traje oficial de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia será de seda con certificado de Seda Valencia mientras que el tejido para el corpiño negro será de rayón con aspecto liso o brocado. Además, se reservarán 50 centímetros de tela para la confección de zapatos y la empresa deberá estar acreditada como empres aartesanal de la Comunitat Valenciana, con su correspondiente certificado. La fecha de entrega será, como máximo, la primera quincena de octubrepara el segundo trajeoficial y la segunda quincena del mismo mes para las telas del primer traje oficial.

En cuanto al segundo lote, hace referencia al suministro de las telas oficiales para la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor y tiene la misma dotación económica que el lote anterior, 14.644,63€ y las mismas características, extensible a los de la corte de honor.

Los siguientes lotes, el 3 y el 4, están dedicados a las manteletas. El número 3 a la smanteletas e los primeros trajes oficiales de las26 y que tiene como dotación económica 10.531,84€. Entre las características demandadas, que sean de hilo dorado con lentejuela dorada y hechas de tul cristal, tul de algodón, organza u organza de seda, con bordado de cadeneta o de repunte, siendo las de lasFalleras Mayores de Valencia las de calidad superior. Además, se deberá incluir un segundo pico para el cuerpo demanga larga del primertraje oficial y la fecha máxima para su entrega será la primera quincena de enero de 2027.

En el caso del lote 4, se trata de las manteletas de los segundos trajes oficiales de las máximas representantes de las Fallas, dotado con 8722,65€. En este caso,las manteletaspodrán serde batista,batista fina,tul cristal,tul dealgodón, organza uorganza deseda, conbordado decadeneta ode repuntey combinado con encajes y puntillas, siendo las de las Falleras Mayores de Valencia las de calidad superior.Como enel lote3, seincluirá elsegundo picode lasmanteletas para el cuerpo de manga larga y se entregarán como máximo en la primera quincena de enero de 2027.

El lote número5 hacereferencia alos zapatos oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor, un lote con una dotación de 6.292€. En cuanto a los modelos solicitados, para el primer vestido será un diseño clásico tipo salón con lazo zapatero, forrados con la tela de los trajes oficiales y con un tacónde 3cm parala CHFMIVy laFMIV, yde 5-6cm parala CHFMVy laFMV. Para los segundos trajes oficiales, el diseño será de tipo abotinado o atado con lamisma alturade tacón.Todos loszapatos deberánestar listospara laprimera quincena de enero de 2027, el interior será de piel y llevarán plantas interiores acolchadas para mayor comodidad.

Por otrolado, los lotes 6,7,8 y 9 son los correspondientes a la confección de los diferentes trajes. El lote 6 es para la confección del primer traje oficial de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor con una dotación económica de 12.743,66€. En este caso, se incluye tanto la confección del primer vestido del siglo XIX como del corpiño de manga larga. Ambos confeccionados de acuerdo con la tradición y el respeto a la indumentaria tradicional valenciana y con unas característicasdefinidas comoson lalongitud delas faldas,que deberánquedar entre 12 y 13 cm del suelo o las caídas, que serán de seis caídas de tela para las telas estrechas y, en el caso de las telas de doble ancho, se utilizarán dos caídas ymedia. Encuanto alas mangasdel primervestido, sepide queno sean ni muy largas ni excesivamente cortas y que lleven elástico para mayor comodidad. La fecha de entrega tanto de los primeros trajes oficiales como de los correspondientes corpiños de manga larga será, como máximo, la primera quincena de enero de 2027.

Además, representantes de Junta Central Fallera, acompañados de un perito experto en la materia, estarán pendientes de las tareas de confección y la empresa deberáasumir todoslos arregloshasta lafinalización delreinado delas máximas representantes de las Fallas y tener el certificado como empresa artesanal de la Comunidad Valenciana.

El lote 7 trata de la confección del segundo traje oficial de la Fallera Mayor de ValenciaysuCortedeHonoryquetieneunadotacióneconómicade13.310,73€. La confección deberá hacerse de acuerdo con la tradición y el respeto a la indumentaria tradicional valenciana y con unas características definidas. De hecho, se valorará positivamente la reproducción de modelos históricos acreditados.

Habrá que tener en cuenta que la falda deberá poder ser llevada tanto con el corpiño negro,por dentroy porfuera, comocon eldel sigloXVIII, asíque tendrá queacoplarse alas dosmedidas. Lascaídas seránexactamente lasmismas que en elcaso dellote 6 yla falda estará a aproximadamente unos14 cm del suelo. La fecha de entrega de los segundos trajes oficiales será, como máximo, la primera quincena de enero de 2027. Sin embargo, representantes de Junta Central Fallera, acompañados de un perito experto en la materia, estarán pendientes de las tareas de confección y la empresa deberá asumir todos los arreglos hasta la finalización del reinado de las máximas representantes de las Fallas y tener el certificado como empresa artesanal de la Comunidad Valenciana.

El lote 8 corresponde a la confección del primer traje oficial de la Fallera Mayor Infantil deValencia ysu Cortede Honordotado con13.213,2€. Eneste caso,se incluye tanto la confección del primer vestido del siglo XIX como del corpiño de manga larga y tanto las características de la confección como las fechas de entrega sonexactamente las mismasque en el caso del lote 6. Por otro lado, el lote 9 es para la confección del segundo traje oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valenciay suCorte deHonor valoradoen 13.779,48€y exactamentecon las mismas características y obligaciones que en el caso del lote número 7.

Si hablamosdel lote10, estecorresponde ala confecciónde loscorpiños negros de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor. El corpiño negro del segundo vestido deberá estar realizado a partir de un modelo tradicional de corpiño de valenciana del siglo XVIII, con patrón tradicional. Tendrá una manga ajustada hasta el codo y cosquillo por fuera de la falda y se valorará positivamente la reproducción de modelos históricos documentados. Una confecciónque deberáincluir losforros, entretelasy cintas.La fechade entrega

será durantela primeraquincena deenero de2027. Asimismo,habrá queasumir todos los arreglos que necesitan las piezas hasta el final del reinado de las máximas representantes de la fiesta.

Por otro lado, el lote 11 corresponde a la confección de los corpiños negros de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor y tiene tanto la misma dotación económica como las mismas características que el lote 10, eso sí, hay quetener encuenta eneste casodejar telapor elposible crecimientode lasmás pequeñas durante el año de reinado.

El lote 12 corresponde a la posticería y tiene un precio estimado de 4561,70€. Este lote comprenderáun juego de mallas y un juego de rodetes para cada una lasdos FallerasMayores deValencia ypara lasveinticuatro componentesde las Cortes de Honor. El material deberá ser pelo natural y tener una garantía de calidad deun año,elaborados amano sobrecordón dealgodón decalidad para que pueda ser lo suficientemente flexible.

Además, la cantidad de mallas que deberá llevar cada trenza posterior será de 8-9 mallasy conun colorlo másparecido posibleal cabellonatural decada una. Lafecha deentrega definitivaserá, comomáximo, laprimera quincenade enero de 2027 y deberán comprometerse al mantenimiento de las mismas o su sustitución si fuera necesario.

Por otrolado, ellote 13corresponde alsuministro delas peinetasoficiales delas Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. Con una dotación de 8.494,20€hace referenciatanto alas peinetasdel primervestido comoa lasdel segundo. Enel casode laspeinetas delprimer trajeoficial seránbañadas enoro y recortadas en forma de púas y que podrán estar hechas con la técnica del cincelado, el repujado o la flor de agua (preferiblemente sin calados). Los materialesque se utilizaránserán materialesnobles, comola platasobredorada o el latón sobredorado teniendo como terminaciones el brillo o semi-brillo. En cuanto a lasmedidas aproximadasserán de unaaltura entre 12 y14 cm con un ancho entre 16 y 18 cm para las posteriores y de 4,5-5,5 cm de altura y 7,5-8,5 cm de ancho para las laterales.

En cuanto a las peinetas del segundo traje oficial, tendrán las mismas medidas y características en cuanto al material pero deberán estar fabricadas con la técnicade florde agua(estilo SigloXVIII) ypreferiblemente sincalados. Laúnica preferencia, queno obligación,es quelas peinetaslaterales seancurvas parael primer vestido y rectas para el segundo. La fecha de entrega de los dos juegos de peinetas será, como máximo, la primera quincena de enero de 2027.

Por último, el lote 14 hace referencia a las mantillas y tiene una dotación de 5.203€. En este caso, las Falleras Mayores de Valencia elegirán ellas mismas susmantillas apartir deun muestrario.Su formadeberá serde medialuna, toalla, tres picos o dengue y los colores deberán ser en color marfil o crudo, bordadas sobre tul u organza en hilo de seda blanco o marfil y hechas a mano.

Respecto alos motivosdecorativos, lamayoría demodelos conbordados serán de cadeneta, pero también pueden ser con encaje de blonda, encaje de almadraba, puntas incrustadas de valenciennes o alençon o incluso bolillos. También puedenser conencaje deBruselas opointe rose(punto derosa) entre otros. Estas mantillas deberán estar en manos de las Falleras Mayores de Valencia, como máximo, la primera quincena de enero de 2027.

En cuantoa lasmantillas paralas Cortesde Honor,su formadeberá serde media luna en color marfil o crudo con medidas ajustadas para las infantiles (120x65 cm) y las mayores (180x83 cm). Respecto alos motivos decorativos podrán ser comoen elcaso delas delas FallerasMayores deValencia ysu fechade entrega será la misma, la primera quincena de enero de 2027.

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Con todo ello, se demuestra que desde Junta Central Fallera se continúa trabajando para dotar a nuestras máximas representantes de una gran indumentaria oficial, dignificando así el trabajo de todos aquellos profesionales que dedican su esfuerzo y talento a vestir a las FFMMV y sus Cortes de Honor.