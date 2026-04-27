Cómo inscribirse para ver el castillo del día de la madre desde el balcón del Ayuntamiento de València

El Ayuntamiento de València acaba de abrir la inscripción para participar en el sorteo para asistir, de manera gratuita, al balcón de la mascletà. En este caso, para presenciar el Espectáculo Pirotécnico Nocturno que tendrá lugar el sábado, 2 de marzo, a las 21 horas, con motivo del Día de la Madre. Es la fecha escogida para recuperar el disparo que no pudo celebrarse en las pasadas Fallas por alerta mateorológica. Se trata, en esta ocasión, del único disparo no celebrado durante el ciclo, el previsto por Pirotecnia Zaragozana, habida cuenta que, en el curso 2026, la meterología fue bastante más benévola que el año anterior, en el que fueron hasta tres los disparos aplazados.

El sorteo beneficiaciará a doscientas personas. 52 de ellas subirán al balcón municipal. Ese día, y a esa hora, hay bastante sitio para contemplar un castillo, habida cuenta de que no hay invitados municipales ni es jornada laboral. Y 148 personas más lo podrán ver a pie de calle, en la zona acotada. Se trata de un espacio cada vez más señalado, una especie de "palco B" que, para no pocos, es incluso mejor que el balcón por poder contemplar el disparo a pie de suelo y con buena visibilidad.

Los participantes solo pueden ser personas empadronadas en València. Esto suele generar, en el sorteo de Fallas, una crítica muy recurrente, pero el argumento siempre es el mismo: es un acto municipal, convocado por una entidad municipal, y a quien hay que beneficiar es a los ciudadanos del municipio. De hecho, antes de llevar a cabo elsorteo se lleva a cabo una "limpieza" de todas aquellas personas que no están empadronadas en el Cap i Casal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el lunes 27 de abril a las 00:00 horas hasta el martes 28 de abril a las 23:59 horas y el sorteo tendrá lugar el miércoles 29 de abril.

Las personas agraciadas serán las personas que se han inscrito en el sorteo -esa es personal e instransferible- y la segunda será para un acompañante de su elección -ahí sí que puede asistir alguien que no esté empadronado en la ciudad-. Desde el Ayuntamiento se ha sugerido que, en la medida de lo posible, la asistencia sea de madres. De hecho, este disparo ya se celebró el año pasado, pero en versión vespertina, y María José Catalá invitó e hizo un pequeño obsequio a las madres de las falleras mayores y cortes de honor.

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El disparo se pasa a versión nocturna precisamente para evitar que los vendedores de flores puedan verse afectados por las restricciones que supone el perimetrado de la plaza durante las horas previas.