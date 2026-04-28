La Macromascletà de las fallas de Benicalap vuelve a dispararse a finales de junio

La segunda jornada de fiestas falleras de San Juan, el próximo 27 de junio, coincidirá en el tiempo con la Macromascletà Universal, la demostración pirotécnica que organiza la Federació Amics de la Pólvora de Benicalap, que reúne en los dos últimos años a cinco comisiones: El Generals, Acacias-Picayo, Pedro Cabanes-Juan XXIII, Periodista Gil Sumbiela-Azucena y Manuel Melià i Fuster-María Fernanda d'Ocón para lanzar una propuesta que, habiéndose celebrado en los inicios el 19 de marzo, y tras sufrir una impensable serie de suspensiones -por meteorología y pandemia- ha llegado al resente con la continuidad en el pórtico del verano.

Se trata de un disparo pero con actuaciones y barra tanto antes como después. Se sigue celebrando en la explanada de la Avenida del Levante UD, un erial que sigue sin tener destino y que, mientras así sea, no dejará de ser escenario del disparo.

Turís será nuevamente el encargado de disparar la macromascletà a las 21 horas, que contará con 300 kilos de explosivos, mientras que la ambientación musical se extenderá desde las cinco de la tarde a las tres de la madrugada, con DJs entre los que la organización destaca a Anita Fermosel. Leceta Sputnick Espectaculos es la empresa encargada de la gestión.

La Federación, a pesar de estar muy localizada geográficamente, es porosa: salen y entran comisiones de la contornada. En este nuevo ejercicio pasa a tener una presidencia compartida, la formada por Manolo Vilanova, José Luis Ibáñez y Javier Paredes, que no son más que el trío que, hasta ahora, había presidido solidariamente una de las comisiones de la federación, Acacias-Picayo.

Cartel del disparo / RLV

Presentación del evento, con los representantes de las comisiones / benifap