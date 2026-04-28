Las fallas de Especial y la Federación eligen sus presidentes para 2027

La Sección Especial de las Fallas se apunta a la estabilidad en tiempos difíciles, que se ha rematado con la elección de Rafa Mengó como presidente de la Federación a pesar de que el año pasado se había anunciado que iba a ser su último ejercicio al frente del colectivo. No ha sido así y el copresidente de l'Antiga de Campanar seguirá siendo el portavoz del grupo de las nueve princiapeles comisiones de la ciudad.

Y lo hará después de que la totalidad de éstas hayan apostado por la reelección de sus dirigentes. Se trata, además, del fenómeno opuesto al del pasado ejercicio, en el que la tercera parte de las mismas sí que llevaron a cabo relevos, algunos naturales, otros inesperados y que deben, deberían, garantizar la continuidad a partir de ahora en todas ellas.

La única semi-novedad podría considerarse la de Almirante Cadarso-Conde Altea, en el sentido de que Sixto Flores pasa a llevar la presidencia en solitario, después de haberla compartido el año pasado con Sergio Lorente y Pepe Montalvá.

Presidentes de las Fallas de Sección Especial para 2027 /

Más de la mitad, compartidas

La Especial también está apuntada desde hace tiempo a la costumbre de las presidencias compartidas. De hecho, fueron de los pioneros cuando lo hizo la presidencia compartida de Sueca-Literato Azorín hace catorce años. La formada por Juanjo García, José Pedro Ros, Pedro Luque y Juanjo Micó, un cuarteto que tan solo ha tenido un cambio recientemente con los dos años que se incorporó Manuel Villalba. Un año después, en la primavera de 2013, se eligió el triunvirato de l'Antiga de Campanar (Rafa Mengó, Xelo Salavert y Quique Soler) que continúa al frente desde entonces. Ahora también está compartido en Cuba-Literato Azorín y Na Jordana, por lo que esta fórmula queda en mayoría.

Tras el cierre de etapa de Pere Borrego el año pasado, el decanato de las presidencias ha pasado a José Javier López, de la Plaza del Pilar.

La Especial es una categoría en la que figuran algunos de los nombres más emblemáticos de la historia de los presidentes de falla. Longevidad y trascendencia de la categoría son factores para ello.

Esta continuidad hace juego con la de los artistas, donde la tendencia es la de continuar salvo circunstancias excepcionales (renuncias de los artistas o malos resultados) tal como ha sucedido este año.

Presidentes de Especial y ejercicios en que se estrenaron

2011. Plaza del Pilar: José Javier López Llop

2013. Sueca-Literato Azorín: Juanjo García, José Pedro Ros, Pedro Luque, Juanjo Micó

2014. Monestir de Poblet-A. Albiñana: Xelo Salavert, Rafa Mengó, Quique Soler

2019. Convento Jerusalén: Francisco Segura Hervás

2023: Reino de València-Duque de Calabria: Rafael Hércules

2025: Almirante Cadarso: Sixto Flores

2026. Na Jordana: José Vicente Llopis, Enrique Ángeles, Francisco Bartual y Núria Llopis

2026. Cuba-Literato Azorín. Crispina Pitel, MªJosé García-Luengo y Javier García Peinado

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2026. Exposición-Micer Mascó: Gabriel Giménez Moltó (antes, cinco años de 2011 a 2015)