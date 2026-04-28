¿Cuanto cuesta hacer un traje a la fallera mayor de València y la corte de honor? Aquí tienes el precio pieza a pieza

La convocatoria del concurso para ser indumentarista oficial de las Fallas 2027 advierte, un mes y una semana después de la "cremà", que hay que empezar a pensar en el nuevo ejercicio. Sobre todo, teniendo en cuenta que la temporada acaba de empezar. Ser indumentarista oficial significa que varios profesionales van a tener un trabajo extra si son finalmente los beneficiarios.

La Junta Central Fallera ha lanzado el concurso público por el que, a través de catorce lotes, los profesionales pueden optar a tejer, coser, cincelar o trenzar los elementos que, una vez juntos, componen los trajes oficiales, esos que falleras mayores y cortes de honor llevan o desde la exaltación o, en algunos años, desde la Gala de la Cultura (deben estar finiquitados en la primera quincena de enero). La convocatoria de este año alcanza el precio de salida de 135.000 euros, lo que supone un incremento del ocho por ciento respecto a la inversión del año anterior y las empresas disponen hasta el 12 de mayo para presentar sus propuestas.

Tratándose de negocios consolidados, en caso de ser los beneficiarios supondría incrustar el trabajo dentro de la labor rutinaria, la de sus clientes de nuevo cuño o habituales, por lo que, desde hace ya unos años, se ha adelantado al máximo el concurso y la adjudicación.

Así mismo, resulta indudable que la dotación económica ha aumentado sustancialmente para evitar lo que sucedía en ediciones anteriores: que no había manera de conseguir empresas interesadas en cada uno de los lotes. Ahora, la intención es llegar al verano con el concurso no ya finiquitado, sino completo.

Los precios están dentro de una cierta lógica, que dice que los productos no tienen un precio de salida similar al de mercado, puesto que se trata de lotes amplios, que garantizan movimiento económico -no es lo mismo encargar un traje que trece- y, sobre todo, el intangible que supone ser "indumentarista de oficial".

El caso es que cada lote sale con un precio de salida, a partir del cual las empresas tienen que presentar sus propuestas hasta la fecha indicada. Los catorce los lotes que se han sacado a concurso, algunos de ellos con hasta cinco conceptos (en el caso de las telas). Las empresas tienen que ofertar y el concurso tiene bonificaciones. Por ejemplo: por tener la catalogación de firma artesana o por adelantar los plazos de entrega.

El traje blanco de la corte de 2021 homenajea a las cortes de décadas atrás. Un guiño a la historia en un año histórico. /

Sirva como ejemplo: la confección de, por ejemplo, un traje de manga de farol está entre los 641 euros que cuesta cada uno de los trece trajes de las mayores (incluyendo confeccionar el espolín) y los 672 de cada uno de los infantiles. Lo que supone, además, garantizar un volumen de negocio de más de ocho mil euros en ambos casos.

El corte de tela para el primer traje de las corte de honor sale por 635 euros (siempre IVA incluido) y un par de zapatos sale a 121 mientras que por 175 se puede confeccionar una peineta o un juego completo de posticería por cabeza.

Los espolines van aparte

Hay que recordar que, fuera de este concurso, están los espolines de las dos falleras mayores, que también es un concurso, pero en este caso del Ayuntamiento. Lo que sí que se incorpora es su confección, así como el resto de elementos del traje. Pero la seda va en una convocatoria aparte. Lo mismo que los aderezos, que son propiedad del Ayuntamiento y que Art Antic recoge y reforma para adaptarlos a las medidas de las nuevas falleras.

Y a estos elementos faltan algunos que, de momento, aún no están en concurso, como son las enaguas y cancanes, abanicos, medias, parkas, blusones, etcétera.

Moisés Domínguez

Los precios por unidad son los siguientes (llevan incluido el IVA del 21 por ciento):

Telas

Seda del Segundo Traje de la Fallera Mayor: 787 €

Seda del Primer Traje de la Corte Mayor: 635 €

Tela del Segundo Traje de la Corte Mayor: 280 €

Tela del Corpiño del Primera Traje de la Corte Mayor: 170 €

Tela del Corpiño Negro de las 13 Mayores: 63 €

Seda del Segundo Traje de la Fallera Mayor Infantil: 787 €

Seda del Primer Traje de la Corte Infantl: 635 €

Tela del Segundo Traje de la Corte Infantil: 280 €

Tela del Corpiño del Primer Traje de la Corte Infantil: 170 €

Tela del Corpiño Negro de las 13 Infantiles: 63 €

Moisés Domínguez

Manteletas y Zapatos

Manteletas Primer Traje de las dos Falleras Mayores: 496 €

Manteletas Primer Traje de las dos Cortes de Honor: 396 €

Manteletas Segundo Traje de las dos Falleras Mayores: 398 €

Manteletas Segundo Traje de las dos Cortes de Honor: 329 €

Zapatos del Primer Traje: 121 €

Zapatos del Segundo Traje: 121 €

La Gala de la Indumentaria de las Fallas 2026, en imágenes (I) /

Confecciones

Confección del Primer Traje de las 13 Mayores: 641 €

Confección de los Corpiños del Primer Traje de las Mayores: 338 €

Confección del Segundo Traje de las 13 Mayores: 684 €

Confección de los Corpiños de las Mayores: 338 €

Confección del Primer Traje de las 13 Infantiles: 672 €

Confección de los Corpiños del Primer Traje de las Infantiles: 338 €

Confección del Segundo Traje de las 13 Infantiles: 721 €

Confección de los Corpiños del Segundo Traje de las Infantiles: 338 €

La Gala de la Indumentaria de las Fallas 2026, en imágenes /

Jubones, posticería, peinetas y mantillas

Confección de los Jubones de las 13 Mayores: 338 €

Confección de los Jubones de las 13 Infantiles: 338 €

Juegos de 26 Rodetes y Mallas: 175 €

Juego de 26 Peinetas Siglo XIX: 175 €

Juego de 26 Peinetas Siglo XVIII: 151 €

Mantillas para las Falleras Mayores: 423 €

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Mantillas para las Cortes de Honor: 181 €