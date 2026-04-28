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Después de Fallas no se para: visitas y recibimientos por partida doble para Vega... y para muchas más

Siete falleras de la corte reciben honores en las visitas a los actos oficiales en una agenda que no da tregua

Paula Castell y Vega Archer, las falleras de la Federación de Primera A, antes de salir antes que Carmen Prades

Paula Castell y Vega Archer, las falleras de la Federación de Primera A, antes de salir antes que Carmen Prades / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Pasado ya más de un mes desde el final de las fiestas, la actividad fallera late a menor velocidad, pero sin pausa. Esto propicia que la agenda de las representantes no deje de estar ocupada y que se constante sobre el terreno de juego que ser elegida para estos cargos supone hipotecar buena parte de la vida privada no solo en el periodo de octubre a marzo, sino en la segunda parte, cuando el año de representar a la fiesta ha doblado la esquina. Las visitas de la comitiva oficial durante los últimos días ha propiciado el regreso a territorios conocidos. Quiso la casualidad que el calendario reuniera a colectivos altamente representados tanto en mayores como en infantiles. Siete falleras recibieron honores, más allá de los que se tributan, por su cargo, a las dos falleras mayores.

Las visitas son las que propiciaron que tanto Carmen Prades y Marta Mercader tuvieran que asistir a la fiesta de fin de ejercicio ya preparadas con los moños, en lo que debía ser una jornada libre y de esparcimiento. Pero el calendario tenía varias citas y no hubo posibilidad. Tanto es así que el operativo se hizo en la misma La Ferradura: a media tarde acudieron las madres para vestirlas y ponerse en marcha.

Falleras mayores y cortes de honor tuvieron una jornada de convivencia atípica, con los moños ya hechos

Falleras mayores y cortes de honor tuvieron una jornada de convivencia atípica, con los moños ya hechos / Fotofilmax

Aitana Ramírez, en primer término

Aitana Ramírez, en primer término / Fotofilmax

La primera visita fue a la Federación de Primera A, donde acudieron las mayores. Ha querido la casualidad que la última fila, la de las más altas, sean de comisiones pertenecientes a comisiones de la categoría de plata: Vega Archer por el Mercado Central y Paula Castell por Conde Salvatierra-Cirilo Amorós.

Para entonces, la comitiva ya se había bifurcado y las infantiles desfilaban delante de la imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados. Había visitado Benicalap por el 125 aniversario de la parroquia de San Roque y por el 50 aniversario, recién iniciado, de Periodista Gil Sumbiela-Azucena. De donde es una de las falleras de la corte infantil: Aitana Ramírez.

Paula, de vuelta a Russafa

Paula, de vuelta a Russafa / Fotofilmax

Las mayores estuvieron un rato con las fallas de Primera A y luego partieron al segundo cometido de la tarde-noche: la exaltación de la Agrupación de Fallas de Russafa, donde además de entregarse los Ganxos d'Or (al Mercat de Sant Blai de la falla Doctor Serrano y a Javier Mozas), se recibió a la ruzafeña ilustre del año: Paula Marí Turrientes, que acude representando a Matías Perelló-Luis Santángel. Precisamente por la imposibilidad de tener el don de la ubuicuidad no pudo estar presente la ruzafeña de la corte infantil, Nuria Miñana, de Pintor Salvador Abril-Peris y Valero.

El domingo, aparte de acudir a la clausura de los Balls al Carrer, aún quedaba la exaltación de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat, donde no hubo una representación, sino hasta cuatro. Fue "SXM" el sector más agraciado en el Roig Arena junto con Roqueta-Arrancapins, con cuatro representantes y además, dos mayores y dos infantiles en ambos casos.

Daniella, Mar y Vega tuvieron pasarela especial en Seu-Xerea-Mercat

Claudia, Daniella, Mar y Vega tuvieron pasarela especial en Seu-Xerea-Mercat / Fotofilmax

En este caso fueron por infantiles Claudia de los Angeles, de Sant Bult; Daniella Borrego, de la Plaza del Negrito; Mar Vivanco, de Doctor Collado y nuevamente Vega Archer, del Mercado Central, que tuvo su particular fin de semana de honores por partida doble.

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La agenda continúa con ese particular non-stop, por mucho que las vidas hayan vuelto a una cierta normalidad, que nunca lo será completa. Sin ir más lejos, las infantiles tienen que acudir en horario de extraescolar, a las 18 horas, a la Ciudad del Artista Fallero a participar en un taller de creación de ninots para la falla que se plantará con motivo de la fiesta del Gremio de Artistas Falleros del 1 de mayo.

Cuatro preguntas a... Mar Vivanco i Marco, Falla Plaça del Doctor Collado

Cuatro preguntas a... Mar Vivanco i Marco, Falla Plaça del Doctor Collado

Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... Vega Archer Ríos, Falla Plaza del Mercado Central

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Esteban San Canuto

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