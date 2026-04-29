El Congreso rechaza la "revolución" y mantiene al concejal como presidente de la JCF

La nueva organización de la Junta Central Fallera ha vivido una de sus votaciones más importantes en el marco del Congreso Fallero. Porque, tal como se dijo en el brevísimo turno de palabras, lo que se ponía en juego un cambio, y sustancial, del marco actual. Altamente relevante que un tema tan sensible como en qué manos recae la presidencia de la Junta Central Fallera apenas se saldó con la defensa de Luis Fortuny de la enmienda y una intervención de Ramón Estellés -ex secretario de la JCF- que defendía "un modelo nuevo, que es legal porque es similar a direcciones generales".

¿Cuál era el cambio? Hasta ahora, la presidencia nata de la JCF es de la primera autoridad municipal, quien delega la presidencia ejecutiva en un concejal, en concreto el delegado de Fallas. Y lo que se pretendía ahora era dejar al edil de fiestas en cocheras y que simplemente éste eligiera un presidente ejecutivo, que además debía reunir determinados requisitos técnicos. Un contraste de modelos más que llamativo y que es una de las mollas del Congreso. El Ayuntamiento como tal se quedaba en el despacho, dirigía con el mando a distancia y debía seguir cubriendo los gastos de la organización fallera.

Lo curioso del caso, ya queda dicho desde hace tiempo, es que la "revolución" se planteaba en el texto base, el Prerreglamento, elaborado por 25 personas, y no sobre las condiciones del reglamento vigente. Una particular proclamación de la República de antemano.

Era el momento de los grandes oradores, del elogio de la dialéctica, el debate tantas veces hablado en charlas y corrillos. Pero no hubo Kennedys del atril ni la Petxina se transformó en Hyannis Port. Dos intervenciones sobre el contenido y sanseacabó.

"No se puede imponer más allá de la ley"

Tomó la palabra Luis Fortuny para defender una enmienda que era volver a la casilla de salida: mantener el estatus vigente. "Dado que la presidencia nata es el alcalde, es ésta la que delega las funciones en el concejal que tenga a bien. Dentro del Organismo Autónomo, la facultad de delegar la tiene la alcaldía. Ni la JCF ni la asamblea de presidentes. No se puede imponer más allá del marco que dice la ley".

La votación era de aúpa, porque suponía despedazar, y no poco, el actual estatus. Pues bien, como queda dicho, tan solo la tibia intervención de Ramón Estellés fue el pórtico para la votación: 61 votos a favor de que la presidencia se quede como está y 40 en contra. No es una victoria abrumadora ni mucho menos. Aunque en caso de haberse aprobado el cambio, habría tenido que esperar un particular VAR en forma de informe jurídico municipal para certificar o no su validez -y hay serias dudas de que lo hubiese superado-.

No es "el concejal de Fallas", pero...

Con un único matiz en la enmienda: que alcaldía delegará la presidencia "en el concejal que designe". No necesariamente el de Fiestas o Fallas. Aunque el ejercicio de lógica de la práctica dice, prevé, que será el concejal dedicado a la fiesta josefina quien ejerza esa presidencia. Lo contrario sería un absurdo.

¿Cuales serán las funciones del concejal? Otra enmienda aprobada abrevió: convocar y presidir plenos y asamblea, representar institucionalmente a la JCF, ejecutar los acuerdos y proponer la designación de directivas y otras responsabilidades. O sea, mandar.

Y falta el secretario general

Queda para el futuro la otra propuesta no menos revolucionaria: que el secretario general ya no sea producto de una designación municipal -o como se hace ahora, con el añadido de la condición de coordinador general mediante un concurso convocado por el Ayuntamiento- sino elegido por la asamblea de presidentes, sin capacitación técnica y remunerado.