Espartero repite su "dupla de oro" en las Fallas 2027 para repetir el doblete de victorias y en busca de un récord histórico

Espartero-Ramón y Cajal consiguió el pasado mes de marzo, tras varios intentos, el doblete perfecto y buscado durante su era moderna: a la victoria, ya la cuarta, en Primera A, se sumó la esperadísima -y buscadísima- victoria en la Sección Especial Infantil, esa categoría en la que son los dominadores históricos, pero que llevaba treinta años siéndole esquiva.

Los días 15 y 16 de marzo fueron, sencillamente, perfectos para la histórica comisión, que ya habían empezado el 14 con el 'ninot indultat' infantil. Acabó siendo una de las comisiones más exitosas del año, junto con, obviamente, Convento Jerusalén, cuyo primer premio en las fallas grandes las convierten, por definición, en la otra gran referencia del ejercicio.

Espartero-Ramón y Cajal anunció recientemente el cabio en la presidencia. Después de varios años al frente de la comisión, José Vicente López dio un paso al lado, tal como había expresado repetidamente, pasando la comisión a estar dirigida por una gestora que componen Juan Armiñana, Ángel Massa, Miguel Ángel Arranz y Pepe Vert.

Siguiendo la costumbre de anunciar primero el equipo rector y después los artistas, ahora se ha materializado lo que no podía ser de otra manera: los artistas ganadores del pasado ejercicio volverán a plantar en 2027.

Para la falla grande, Vicente Martínez Aparici, con diseño de Juan Ramón Vázquez. La misma sociedad que había plantado los años anteriores en Cuba-Literato Azorín se trasladó en 2025 a Espartero y lleva un "dos de dos". Es impensable algo que no fuera la continuidad porque, además, Aparici se mantiene en la tónica anunciada hace ya tres años de retirarse de la Sección Especial. Ahora compite con el máximo presupuesto y con presión, pero no la misma de la máxima categoría. Prueba de ello es que su teléfono, literalmente, 'echó humo' con ofertas para cubrir las plazas que había quedado descubiertas en la Especial durante las últimas fiestas, y que no ha respondido afirmativamente.

Para la infantil, el ejercicio tiene la misma lógica. Zvonimir Ostoic fue, sin duda, el nombre del año, al presentarse en la máxima categoría y ganar a la primera de cambio. El artista chileno ya había hecho sus primeras firmas en categorías inferiores con muy buenos resultados y la apuesta por él no era nada descabellada, habida cuenta que previamente había trabajado en proyectos de fallas grandes y que tiene en la escenografía su gran apuesta profesional. "El viatge de Pepet", sobre diseño de Ramón Pla, fue un éxito sin dua, capaz de doblegar por la victoria a todo un José Gallego.

A la búsqueda de un récord histórico

La cuarta victoria consecutiva de Espartero-Ramón y Cajal -desde 2023, dos con Salva Banyls y Néstor Ruiz y dos con Martínez Aparici- supone igualar las mejores rachas históricas de triunfos en la categoría de plata.

Cuatro victoras consecutivas son el máximo que se ha conseguido en la sección inmediatamente a la Especial. Un "cuatriplete" que se ha producido en tres ocasiones.

La primera en lograrlo fue Convento Jerusalén-Matemático Marzal en el periodo de 1950 a 1953, en los años que era dominadora de la mano de Regino Mas, a la vez que éste ganaba en Especial en el Mercado Central. Son los años previos a que Convento diera el saldo definitivo a la máxima categoría.

Inmediatamente después fue la desaparecida Barcas-Pascual y Genis la que tomó la iniciativa con el cuatrienio 1954-1957.

La última en conseguirlo fue Almirante Cadarso-Conde Altea en el periodo de 1983 a 1986 con tres talleres diferentes: los de Salvador Gimeno, Agustín Villanueva con Francisco Esteban y Luis Vicente Martínez Canuto, éste por partida doble. Almirante mantuvo en esa época un gran dominio en la categoría, con cinco victorias más, pero incrustándose entre medias tanto l'Antiga de Campanar como la propia Espartero.