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Tres talleres que ya han hecho la falla municipal optan a plantar en 2027

Ninguno de los candidatos forma parte del grupo de artistas que se han retirado de las máximas categorías

La falla municipal de 2026 busca proyecto que le suceda

La falla municipal de 2026 busca proyecto que le suceda / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las fallas municipales de 2027 no solo tendrán que superar las buenas sensaciones dejadas por los proyectos de 2026, ninguno de cuyos autores (Alejandro Santaeulalia-Vicente Llacer y Mario Pérez) vuelven a optar. También tendrán que pasar un proceso de selección en el que el equipo de gobierno tiene la mayoría y que basta que PP y Vox estén en sintonía para darles el visto bueno. Eso será el 18 de mayo, en el que los candidatos tienen que no solo que presentar el boceto, que eso ya se ha hecho, sino desarrollarlo.

La principal conclusión que se extrae es que la municipal no es una "falla refugio" para aquellos talleres que no quieren continuar en la Sección Especial o que, directamente, renuncian a competir, habida cuenta de la presión que supone la necesidad de obtener un buen premio -situación que, en cierta medida, también se da en Primera A-. Ninguno de los talleres que se han bajado del carro este año (Paco Torres o Banyuls y Ruiz, Sergio Alcañiz...) han presentado proyecto. Eso, a pesar de que la falla municipal sí que es un espacio en el que la contrata permite ganar dinero: no hay tanta presión a la hora de poner la mayor cantidad posible de material. Para hacer el proyecto del Ayuntamiento hace falta, por otra parte, tener músculo económico para poder afrontar los primeros meses, antes de empezar a recibir asignación económica de la casa grande. Tan solo figura con esa condición Pere Baenas, quien ha pasado ya su particular cuarentena: después de abandonar la Sección Especial en 2024, este año ya ha rehecho el camino: antes de optar a la falla municipal se ha comprometido con la Plaza del Pilar.

Así fue la espectacular plantà de la falla municipal

Así fue la espectacular plantà de la falla municipal

Atlas News

Tres y tres

Tres proyectos son los presentados para la falla grande y otros tantos para la infantil. En el caso de las mayores, el sucesor del Charlot de "Hope" tendrá que decidirse entre talleres que ya tienen experiencia en la plaza grande. Y nuevamente, con esa rareza, varias veces ya repetida, de que una misma familia, cuando no un mismo taller, compite contra sí mismo.

Pero lo hacen con propuestas diferentes. Es el caso del taller de Manolo García. Padre e hijo presentan una propuesta conjunta con diseño de José Aguilar. Manolo García "senior" es conocido por la autoría -compartida en la práctica con su hijo- de las conocidas fallas de vareta de la pasada década (el Moisés, el León de las Cortes, el Artista Fallero y la estructura vertical de "Ca la Trava").

García Lleonart también plantó la "Cardioversió Valenciana" de 2023, pero en este caso no se presenta con Marina Puche sino con Javier Valiente, autor de diseños de vanguardia, quien ya intentó plantar el año pasado con una figura de una valenciana desnuda.

Cierra las candidaturas Baenas Team; es decir, Pere Baenas y su hijo, que ya está haciendo sus primeras armas. Baenas viene de plantar la falla de 2024, los "Coloms i la branca".

Quién es quién en la falla infantil del Ayuntamiento. Rita, Blasco Ibáñez, Covadonga, Ana Lluch...

Quién es quién en la falla infantil del Ayuntamiento. Rita, Blasco Ibáñez, Covadonga, Ana Lluch...

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Quien es quien en la falla infantil del Ayuntamiento. Rita, Blasco Ibáñez, Covadonga, Ana Luch... /

Por lo que respecta a la falla infantil, hay una propuesta del maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, con diseño de Juan Ramón Vázquez -autor de los diseños de las fallas de Vicente Martínez Aparici-. También hay propuesta de Pedro Mascarell, quien apenas se ha estrenado este año con la falla infantil de Federico Mistral-Murta, con diseño de Gema Márquez, la dirección artística del veterano Ramón Espinosa y la ilustración de Lesly Hernández.

Por último, vuelve una pareja más que conocida: José Luis Ceballos y Francisco Sanabria, en la que sería tercera época en la plaza y décimo cuarto proyecto.

Expertos, nuevos, sancionados...

En general, una amalgama en la que se juntan artistas con experiencia en la plaza y en artes plásticas o con poca experiencia, personas expedientadas en Incidencias, talleres con rendimiento irregular en la propia plaza y otrora ganadores de Sección Especial. Con todo, la convocatoria ha sido de escasa incidencia en el sector profesional.

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La dotación de la falla grande se mantiene prácticamente en la misma cuantía que el año pasado: 240.000 euros, apenas mil más que en 2026. La infantil sí que ha subido sustancialmente de 34.000 a 44.000 euros.

Autores de las fallas infantiles de la plaza del Ayuntamiento

1987: Armando Serra

1988: Armando Serra

1989: Luis Boix

1990: Luis Boix

1991: Luis Boix

1992: Armando Serra

1993: Francisco Ribes

1994: Juan C. Molés

1995: Juan C. Molés

1996: Juan C. Molés

1997: Moisés Alarcón

1998: Bernardo Estela

1999: Bernardo Estela

2000: Bernardo Estela

2001: Bernardo Estela

2002: Bernardo Estela

2003: Javier Fernández

2004: Bernardo Estela

2005: Joan S. Blanch

2006: Joan S. Blanch

2007: Bernardo Estela

2008: Ceballos&Sanabria

2009: Ceballos&Sanabria

2010: Ceballos&Sanabria

2011: Ceballos&Sanabria

2012: Ceballos&Sanabria

2013: Ceballos&Sanabria

2014: Ceballos&Sanabria

2015: Ceballos&Sanabria

2016: Ceballos&Sanabria

2017: A. Ruiz / G. Nardin

2018: Miguel Hache

2019: Cap de Suro

2021: Ceballos&Sanabria

2022: Ceballos&Sanabria

2023: Ceballos&Sanabria

2024: Ceballos&Sanabria

2025: José Gallego

2026: Mario Pérez

Autores de las fallas de la plaza del Ayuntamiento

1942: Regino Mas

1943: Regino Mas / Carlos Cortina

1944: Modesto González

1945: Paco Baró

1946: Regino Mas / Carlos Tarazona

1947: Regino Mas

1948: Regino Mas

1949: Octavio Vicent

1950: Regino Mas

1951: Octavio Vicent

1952: Hermanos Fontelles

1953: Hermanos Fontelles

1954: Octavio Vicent (+ Salvador Dalí)

1955: Octavio Vicent

1956: Vicente Pallardó

1957: Vicente Pallardó

1958: Juan Huerta

1959: Vicente Pallardó

1960: Ramón Marco

1961: Modesto González

1962: Vicente Pallardó

1963: Ricardo Rubert

1964: Ricardo Rubert

1965: Vicente Luna

1966: José Barea S.

1967: José Barea S.

1968: Hermanos Fontelles

1969: Hermanos Fontelles

1970: Octavio Vicent

1971: Octavio Vicent

1972: Octavio Vicent

1973: Vicente Luna

1974: Vicente Luna

1975: Vicente Luna

1976: Vicente Luna

1977: Vicente Luna

1978: Vicente Luna

1979: Vicente Luna

1980: Vicente Luna

1981: Vicente Luna

1982: Vicente Luna

1983: Vicente Luna

1984: Mario Lleonart

1985: Manolo Martín

1986: Manolo Martín + Sento Llobell + Francis Montesinos

1987: Manolo Martín + Sento Llobell + Francis Montesinos

1988: Manolo Martín + Ortifus

1989: Miguel Santaeulalia

1990: José Martínez Mollá

1991: José Martínez Mollá

1992: José Martínez Mollá

1993: José Martínez Mollá

1994: José Martínez Mollá

1995: Josep Pascual Ibáñez

1996: Josep Pascual Ibáñez

1997: Hermanos Ferrer + Varios

1998: José Martínez Mollá

1999: Vicente Agulleiro + Varios

2000: Vicente Agulleiro + Ramón Espinosa

2001: Pedro Santaeulalia

2002: Pere Baenas

2003: Agustín Villanueva + Pedro Santaeulalia

2004: Pere Baenas

2005: Alejandro Santaeulalia

2006: Ramón Espinosa

2007: Pere Baenas

2008: José Latorre + Gabriel Sanz

2009: Pedro Santaeulalia

2010: Pedro Santaeulalia

2011: Pere Baenas

2012: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer

2013: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer

2014: Manolo García

2015: Manolo García

2016: Manolo García

2017: Manolo García

2018: José Latorre + Gabriel Sanz + Okuda

2019: José Latorre + Gabriel Sanz + Pichi&Avo

2020: -

2021: Manolo Martín Huguet + José R. Espuig + Escif

2022: Alejandro Santaeulalia + Dulk

2023: Manolo García + Marina Puche

2024: Pere Baenas

2025: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer

2026: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer

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