Tres talleres que ya han hecho la falla municipal optan a plantar en 2027

Las fallas municipales de 2027 no solo tendrán que superar las buenas sensaciones dejadas por los proyectos de 2026, ninguno de cuyos autores (Alejandro Santaeulalia-Vicente Llacer y Mario Pérez) vuelven a optar. También tendrán que pasar un proceso de selección en el que el equipo de gobierno tiene la mayoría y que basta que PP y Vox estén en sintonía para darles el visto bueno. Eso será el 18 de mayo, en el que los candidatos tienen que no solo que presentar el boceto, que eso ya se ha hecho, sino desarrollarlo.

La principal conclusión que se extrae es que la municipal no es una "falla refugio" para aquellos talleres que no quieren continuar en la Sección Especial o que, directamente, renuncian a competir, habida cuenta de la presión que supone la necesidad de obtener un buen premio -situación que, en cierta medida, también se da en Primera A-. Ninguno de los talleres que se han bajado del carro este año (Paco Torres o Banyuls y Ruiz, Sergio Alcañiz...) han presentado proyecto. Eso, a pesar de que la falla municipal sí que es un espacio en el que la contrata permite ganar dinero: no hay tanta presión a la hora de poner la mayor cantidad posible de material. Para hacer el proyecto del Ayuntamiento hace falta, por otra parte, tener músculo económico para poder afrontar los primeros meses, antes de empezar a recibir asignación económica de la casa grande. Tan solo figura con esa condición Pere Baenas, quien ha pasado ya su particular cuarentena: después de abandonar la Sección Especial en 2024, este año ya ha rehecho el camino: antes de optar a la falla municipal se ha comprometido con la Plaza del Pilar.

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Tres y tres

Tres proyectos son los presentados para la falla grande y otros tantos para la infantil. En el caso de las mayores, el sucesor del Charlot de "Hope" tendrá que decidirse entre talleres que ya tienen experiencia en la plaza grande. Y nuevamente, con esa rareza, varias veces ya repetida, de que una misma familia, cuando no un mismo taller, compite contra sí mismo.

Pero lo hacen con propuestas diferentes. Es el caso del taller de Manolo García. Padre e hijo presentan una propuesta conjunta con diseño de José Aguilar. Manolo García "senior" es conocido por la autoría -compartida en la práctica con su hijo- de las conocidas fallas de vareta de la pasada década (el Moisés, el León de las Cortes, el Artista Fallero y la estructura vertical de "Ca la Trava").

García Lleonart también plantó la "Cardioversió Valenciana" de 2023, pero en este caso no se presenta con Marina Puche sino con Javier Valiente, autor de diseños de vanguardia, quien ya intentó plantar el año pasado con una figura de una valenciana desnuda.

Cierra las candidaturas Baenas Team; es decir, Pere Baenas y su hijo, que ya está haciendo sus primeras armas. Baenas viene de plantar la falla de 2024, los "Coloms i la branca".

Quien es quien en la falla infantil del Ayuntamiento. Rita, Blasco Ibáñez, Covadonga, Ana Luch... /

Por lo que respecta a la falla infantil, hay una propuesta del maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, con diseño de Juan Ramón Vázquez -autor de los diseños de las fallas de Vicente Martínez Aparici-. También hay propuesta de Pedro Mascarell, quien apenas se ha estrenado este año con la falla infantil de Federico Mistral-Murta, con diseño de Gema Márquez, la dirección artística del veterano Ramón Espinosa y la ilustración de Lesly Hernández.

Por último, vuelve una pareja más que conocida: José Luis Ceballos y Francisco Sanabria, en la que sería tercera época en la plaza y décimo cuarto proyecto.

Expertos, nuevos, sancionados...

En general, una amalgama en la que se juntan artistas con experiencia en la plaza y en artes plásticas o con poca experiencia, personas expedientadas en Incidencias, talleres con rendimiento irregular en la propia plaza y otrora ganadores de Sección Especial. Con todo, la convocatoria ha sido de escasa incidencia en el sector profesional.

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La dotación de la falla grande se mantiene prácticamente en la misma cuantía que el año pasado: 240.000 euros, apenas mil más que en 2026. La infantil sí que ha subido sustancialmente de 34.000 a 44.000 euros.

Autores de las fallas infantiles de la plaza del Ayuntamiento 1987: Armando Serra 1988: Armando Serra 1989: Luis Boix 1990: Luis Boix 1991: Luis Boix 1992: Armando Serra 1993: Francisco Ribes 1994: Juan C. Molés 1995: Juan C. Molés 1996: Juan C. Molés 1997: Moisés Alarcón 1998: Bernardo Estela 1999: Bernardo Estela 2000: Bernardo Estela 2001: Bernardo Estela 2002: Bernardo Estela 2003: Javier Fernández 2004: Bernardo Estela 2005: Joan S. Blanch 2006: Joan S. Blanch 2007: Bernardo Estela 2008: Ceballos&Sanabria 2009: Ceballos&Sanabria 2010: Ceballos&Sanabria 2011: Ceballos&Sanabria 2012: Ceballos&Sanabria 2013: Ceballos&Sanabria 2014: Ceballos&Sanabria 2015: Ceballos&Sanabria 2016: Ceballos&Sanabria 2017: A. Ruiz / G. Nardin 2018: Miguel Hache 2019: Cap de Suro 2021: Ceballos&Sanabria 2022: Ceballos&Sanabria 2023: Ceballos&Sanabria 2024: Ceballos&Sanabria 2025: José Gallego 2026: Mario Pérez