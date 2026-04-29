Tres talleres que ya han hecho la falla municipal optan a plantar en 2027
Ninguno de los candidatos forma parte del grupo de artistas que se han retirado de las máximas categorías
Las fallas municipales de 2027 no solo tendrán que superar las buenas sensaciones dejadas por los proyectos de 2026, ninguno de cuyos autores (Alejandro Santaeulalia-Vicente Llacer y Mario Pérez) vuelven a optar. También tendrán que pasar un proceso de selección en el que el equipo de gobierno tiene la mayoría y que basta que PP y Vox estén en sintonía para darles el visto bueno. Eso será el 18 de mayo, en el que los candidatos tienen que no solo que presentar el boceto, que eso ya se ha hecho, sino desarrollarlo.
La principal conclusión que se extrae es que la municipal no es una "falla refugio" para aquellos talleres que no quieren continuar en la Sección Especial o que, directamente, renuncian a competir, habida cuenta de la presión que supone la necesidad de obtener un buen premio -situación que, en cierta medida, también se da en Primera A-. Ninguno de los talleres que se han bajado del carro este año (Paco Torres o Banyuls y Ruiz, Sergio Alcañiz...) han presentado proyecto. Eso, a pesar de que la falla municipal sí que es un espacio en el que la contrata permite ganar dinero: no hay tanta presión a la hora de poner la mayor cantidad posible de material. Para hacer el proyecto del Ayuntamiento hace falta, por otra parte, tener músculo económico para poder afrontar los primeros meses, antes de empezar a recibir asignación económica de la casa grande. Tan solo figura con esa condición Pere Baenas, quien ha pasado ya su particular cuarentena: después de abandonar la Sección Especial en 2024, este año ya ha rehecho el camino: antes de optar a la falla municipal se ha comprometido con la Plaza del Pilar.
Tres y tres
Tres proyectos son los presentados para la falla grande y otros tantos para la infantil. En el caso de las mayores, el sucesor del Charlot de "Hope" tendrá que decidirse entre talleres que ya tienen experiencia en la plaza grande. Y nuevamente, con esa rareza, varias veces ya repetida, de que una misma familia, cuando no un mismo taller, compite contra sí mismo.
Pero lo hacen con propuestas diferentes. Es el caso del taller de Manolo García. Padre e hijo presentan una propuesta conjunta con diseño de José Aguilar. Manolo García "senior" es conocido por la autoría -compartida en la práctica con su hijo- de las conocidas fallas de vareta de la pasada década (el Moisés, el León de las Cortes, el Artista Fallero y la estructura vertical de "Ca la Trava").
García Lleonart también plantó la "Cardioversió Valenciana" de 2023, pero en este caso no se presenta con Marina Puche sino con Javier Valiente, autor de diseños de vanguardia, quien ya intentó plantar el año pasado con una figura de una valenciana desnuda.
Cierra las candidaturas Baenas Team; es decir, Pere Baenas y su hijo, que ya está haciendo sus primeras armas. Baenas viene de plantar la falla de 2024, los "Coloms i la branca".
Por lo que respecta a la falla infantil, hay una propuesta del maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, con diseño de Juan Ramón Vázquez -autor de los diseños de las fallas de Vicente Martínez Aparici-. También hay propuesta de Pedro Mascarell, quien apenas se ha estrenado este año con la falla infantil de Federico Mistral-Murta, con diseño de Gema Márquez, la dirección artística del veterano Ramón Espinosa y la ilustración de Lesly Hernández.
Por último, vuelve una pareja más que conocida: José Luis Ceballos y Francisco Sanabria, en la que sería tercera época en la plaza y décimo cuarto proyecto.
Expertos, nuevos, sancionados...
En general, una amalgama en la que se juntan artistas con experiencia en la plaza y en artes plásticas o con poca experiencia, personas expedientadas en Incidencias, talleres con rendimiento irregular en la propia plaza y otrora ganadores de Sección Especial. Con todo, la convocatoria ha sido de escasa incidencia en el sector profesional.
La dotación de la falla grande se mantiene prácticamente en la misma cuantía que el año pasado: 240.000 euros, apenas mil más que en 2026. La infantil sí que ha subido sustancialmente de 34.000 a 44.000 euros.
Autores de las fallas infantiles de la plaza del Ayuntamiento
1987: Armando Serra
1988: Armando Serra
1989: Luis Boix
1990: Luis Boix
1991: Luis Boix
1992: Armando Serra
1993: Francisco Ribes
1994: Juan C. Molés
1995: Juan C. Molés
1996: Juan C. Molés
1997: Moisés Alarcón
1998: Bernardo Estela
1999: Bernardo Estela
2000: Bernardo Estela
2001: Bernardo Estela
2002: Bernardo Estela
2003: Javier Fernández
2004: Bernardo Estela
2005: Joan S. Blanch
2006: Joan S. Blanch
2007: Bernardo Estela
2008: Ceballos&Sanabria
2009: Ceballos&Sanabria
2010: Ceballos&Sanabria
2011: Ceballos&Sanabria
2012: Ceballos&Sanabria
2013: Ceballos&Sanabria
2014: Ceballos&Sanabria
2015: Ceballos&Sanabria
2016: Ceballos&Sanabria
2017: A. Ruiz / G. Nardin
2018: Miguel Hache
2019: Cap de Suro
2021: Ceballos&Sanabria
2022: Ceballos&Sanabria
2023: Ceballos&Sanabria
2024: Ceballos&Sanabria
2025: José Gallego
2026: Mario Pérez
Autores de las fallas de la plaza del Ayuntamiento
1942: Regino Mas
1943: Regino Mas / Carlos Cortina
1944: Modesto González
1945: Paco Baró
1946: Regino Mas / Carlos Tarazona
1947: Regino Mas
1948: Regino Mas
1949: Octavio Vicent
1950: Regino Mas
1951: Octavio Vicent
1952: Hermanos Fontelles
1953: Hermanos Fontelles
1954: Octavio Vicent (+ Salvador Dalí)
1955: Octavio Vicent
1956: Vicente Pallardó
1957: Vicente Pallardó
1958: Juan Huerta
1959: Vicente Pallardó
1960: Ramón Marco
1961: Modesto González
1962: Vicente Pallardó
1963: Ricardo Rubert
1964: Ricardo Rubert
1965: Vicente Luna
1966: José Barea S.
1967: José Barea S.
1968: Hermanos Fontelles
1969: Hermanos Fontelles
1970: Octavio Vicent
1971: Octavio Vicent
1972: Octavio Vicent
1973: Vicente Luna
1974: Vicente Luna
1975: Vicente Luna
1976: Vicente Luna
1977: Vicente Luna
1978: Vicente Luna
1979: Vicente Luna
1980: Vicente Luna
1981: Vicente Luna
1982: Vicente Luna
1983: Vicente Luna
1984: Mario Lleonart
1985: Manolo Martín
1986: Manolo Martín + Sento Llobell + Francis Montesinos
1987: Manolo Martín + Sento Llobell + Francis Montesinos
1988: Manolo Martín + Ortifus
1989: Miguel Santaeulalia
1990: José Martínez Mollá
1991: José Martínez Mollá
1992: José Martínez Mollá
1993: José Martínez Mollá
1994: José Martínez Mollá
1995: Josep Pascual Ibáñez
1996: Josep Pascual Ibáñez
1997: Hermanos Ferrer + Varios
1998: José Martínez Mollá
1999: Vicente Agulleiro + Varios
2000: Vicente Agulleiro + Ramón Espinosa
2001: Pedro Santaeulalia
2002: Pere Baenas
2003: Agustín Villanueva + Pedro Santaeulalia
2004: Pere Baenas
2005: Alejandro Santaeulalia
2006: Ramón Espinosa
2007: Pere Baenas
2008: José Latorre + Gabriel Sanz
2009: Pedro Santaeulalia
2010: Pedro Santaeulalia
2011: Pere Baenas
2012: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
2013: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
2014: Manolo García
2015: Manolo García
2016: Manolo García
2017: Manolo García
2018: José Latorre + Gabriel Sanz + Okuda
2019: José Latorre + Gabriel Sanz + Pichi&Avo
2020: -
2021: Manolo Martín Huguet + José R. Espuig + Escif
2022: Alejandro Santaeulalia + Dulk
2023: Manolo García + Marina Puche
2024: Pere Baenas
2025: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
2026: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
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