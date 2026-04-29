¡Locura por conseguir un puesto en el palco de la mascletà nocturna el 2 de mayo!

La busqueda de una invitación para ver en primera línea la mascletà nocturna del próximo sábado 2 de mayo ha generado una expectación inusitada: un total de 6.200 personas han participado en el sorteo que ha llevado a cabo el ayuntamiento en busca de las invitaciones. El Ayuntamiento repartirá un total de 26 invitaciones válidas para dos personas cada una y, como novedad, 74 invitaciones dobles para una zona habilitada a pie de calle en la fachada del edificio.

El disparo tendrá lugar a las 21 horas del sábado y, habida cuenta que está "fuera de ciclo", ser sábado y al anochecer, habilita sin problemas el palco para poder abrirlo a 52 personas de la ciudadanía.

La cifra es especialmente relevante porque para el sorteo de Fallas fueron veinte mil las personas que aplicaron, teniendo en cuenta que había más opciones y que era en el cogollo de la fiesta grande de la ciudad. En esta ocasión, y con apenas 48 horas de disponibilidad, la inscrpición fue de 7.473 personas, de las que fueron descartadas 1.273 por el cribado que eliminó a los menores de edad y a los no empadronados en la ciudad de València. El sorteo se lleva a cabo mediante un procedimineto informático, que señala la lista de los números agraciados.

Falleras Mayores en la Ofrenda de 2026 (Día 17 de marzo ·-1/4) /

Según ha informado el Ayuntamiento, el más rápido en apuntarse lo hizo a los 44 segundos de las 00:00 horas del pasado lunes 27 de abril, mientras que el más remolón lo hizo apenas doce segundos antes de la medianoche del mismo día. En cuanto a la distribución por sexos de los participantes, ganan las mujeres a los hombres, 3.969 féminas frente a 2.231 varones. El participante de mayor edad tiene 96 años. Los servicios municipales han contactado con las personas agraciadas a lo largo en las siguientes horas.

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La empresa Pirotecnia Zaragozana será la encargada de disparar una mascletà principalmente aérea que empezará con humo de color rosa. El espectáculo está previsto para el sábado 2 de mayo, a las 21 horas, en la plaza municipal, y se dispararán 76,15 kilos de material pirotécnico reglamentado en 340 unidades, con una duración de seis minutos. La mascletà de la víspera del Día de la Madre sustituye a la del 5 demarzo, que se suspendió por alerta meteorológica.