El alcalde de Dallas se "cuela" en la fiesta de los artistas falleros
Catalá lleva a Eric Johnson al acto del hemiciclo, donde los artistas le tributan una ovación y previamente le presentaron a las falleras mayores de València
La Gala del Artista Fallero fue interrumpida con la visita de un invitado inesperado: el alcalde de Dallas, Eric Johnson. El acto de homenaje a los artistas falleros coincidió en el tiempo con la visita que estaba cursando el primer edil de la ciudad estadounidense. Antes del acto le fueron presentadas las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader. Después, mientras se celebraba el acto en el hemiciclo, entró acompañado de María Jose Catalá, quien se dirigió al micrófono para explicar a los artistas que querían "asomarse", preguntándose "quien sabe si algún día se plantará una falla en Dallas". Los artistas le tributaron una cerrada ovación, a la que el alcalde respondió saludando y llevándose la mano al pecho.
Ambas ciudades tienen un hermanamiento desde 2010 centrado en la innovación, en la cultura y en la transformación urbana ya que el Trinity River Park de Dallas, un gran proyecto urbano alrededor del río Trinity se inspira en el Jardín del Túria con grandes espacios para el disfrute de la ciudadanía y donde el arquitecto valenciano, Santiago Calatrava, también ha construido varios puentes icónicos para dar identidad al río.
“Valencia y Dallas son ciudades hermanas, vanguardistas, unidas por valencianos reconocidos internacionalmente como Sorolla y Calatrava, y este encuentro con el alcalde de Dallas va abrir camino a nuevos proyectos culturales y empresarias que beneficiaran a nuestras ciudades ”, ha señalado la alcaldesa.
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