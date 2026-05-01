Los artistas reciben sus "Unos" y la promesa de que los premios tendrán más dinero

Los artistas falleros son los grandes protagonistas de las jornadas de 30 de abril y 1 de mayo. La víspera ha tenido lugar la "Gala de los Unos", el acto con el que la Junta Central Fallera reconoce a los artistas que han obtenido no solo los "ninots indultats" sino todos los primeros premios, tanto de falla como de ingenio y gracia, tanto de grandes como de infantiles. Es el motivo por el que varias docenas de artistas -este año, además, los galardones estuvieron bastante repartidos- acudieron a la recogida de los banderines.

Durante el acto, el concejal de Fallas Santiago Ballester ha prometido que, en el concurso de 2027, habrá un nuevo aumento en la dotación de los premios. Se comunicó a los artistas porque, tradicionalmente, el contrato con las comisiones estipula que el premio económicose lo quedan los autores de los monumentos. En el último año, por ejemplo, ganar el primer premio de Especial supuso una recompensa de 16.700 euros mientras que el tercer premio de falla en las últimas categorías se recompensa con 115 euros.

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David Sánchez Llongo, Pedro Santaeulalia (ausente en esta ocasión), Zvonimir Ostoic y Sergio Alcañiz fueron los grandes triunfadores como receptores de esos premios en la máxima categoría.