La "cremà" que puedes ver esta tarde en la Ciudad Fallera

La Ciutat del Artista Fallero acoge durante la jornada del 1 de mayo la fiesta del Gremio de Artistas Falleros. La jornada comenzará a las 12 del mediodía con la recepción a las falleras mayores de València y el disparo de una pequeña "mascletà". Tras la comida de hermandad y la entrega de los Ninots d'Or, se procederá a la "cremà" de la falla que se encuentra plantada en las calles del antiguo complejo artesano. "Antiguo" porque, como actividad fallera, apenas quedan unas pocas naves, aparte del Museo -éste sí, de incuestionable calidad- y la nave empleada para actividades. Pero con el paulatino cierre de los talleres -el último, el anunciado de Ximo Esteve-, la construcción de fallas es altamente minoritaria, para desesperación de lo que fue en su día el epicentro de la fiesta. No quedan muchas dudas de ello y, por si quedaba alguna, las naves tienen ya casi finalizada su prolongación arquitectónica en forma de un complejo de pádel en la zona donde, en su día, estaba el campo de fútbol del Benicalap.

A pesar de ello, la sede gremial está allí, en Benicalap, y los días grandes se han desarrollado en su entorno, finalizándose con esa comida de hermandad con la entrega de las recompensas, tanto a personas y entidades externas como a los artistas falleros que cumplen con la edad para ello.

Una de las figuras pintadas por la corte infantil / Moisés Domínguez / D

La falla es un proyecto interactivo, en el que, a lo largo de la semana, han participado niños de comisiones de falla dibujando tanto pequeñas escenas como las mascotas gremiales. A lo que se unieron las figuras tridimensionales que realizaron la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, y la corte de honor.

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La falla ha estado plantada en las jornadas de jueves y viernes y la previsión es quemarla sobre las cinco y media o seis de la tarde. Supone la continuidad del Pí de Nadal, que también planta el Gremio pero con motivo de la Navidad.