"Que nadie tenga que preguntarse algún día qué habría sido de nuestra fiesta si hubiésemos sabido reconocer, valorar y cuidar un oficio dan digno, tan único y tan valenciano como el de artista fallero. Que nadie tenga que explicar con nostalgia a sus hijos o a sus nietos lo que fueron las Fallas y cómo se hacían. Hoy puede sonar irreal, pero si no protegemos este oficio puede llegar a ocurrir. Por eso pido que protejamos y defendamos el valor que merece. El futuro de las Fallas depende de todos y de cómo protejamos el oficio que le da vida. Porque sin artistas falleros no hay Fallas. Que las próximas generaciones puedan seguir viviendo y sintiendo y admirando esta fiesta. Larga vida al oficio". Con esta particular arenga, el artista David Sánchez Llongo cerró su discurso durante la Gala del Artista Fallero, tal como le correspondía como ganador del primer premio de la Sección Especial, el más importante de los galardones entregados junto con el de la Especial Infantil recibido por Zvonimir Ostoic.

Memoria gráfica de la Gala del Artista Fallero /

"Solo se hace en València"

Llongo, ganador por segundo año en Convento Jerusalén, recordó también que "es un orgullo pero también una responsabilidad de dar a conocer al mundo el verdadero valor de nuestra profesión. El oficio de artista fallero es mucho más que un trabajo: es un legado, una expresión única que debería estar salvaguardada por todas las instituciones. Porque las Fallas solo se hacen en València y el oficio de artista fallero es autóctono de esta tierra. Forma parte de nuestra identidad y nuestro patrimonio. Por eso hablo con orgullo y hablo de la recompensa del trabajo bien hecho. De la pasión de unos profesionales que se entregan cada día. ESte oficio exige mucho y muchas veces, demasiadas, te dejas la vida. Esa entrega hace posible proyectos como el de Dimonis, que alcancen la excelencia".

Rubén Canet se llevó más banderines que nadie: seis / Moisés Domínguez

Los artistas falleros son los grandes protagonistas de las jornadas de 30 de abril y 1 de mayo. La víspera ha tenido lugar la "Gala de los Unos", el acto con el que la Junta Central Fallera reconoce a los artistas que han obtenido no solo los "ninots indultats" sino todos los primeros premios, tanto de falla como de ingenio y gracia, tanto de grandes como de infantiles. Es el motivo por el que varias docenas de artistas -este año, además, los galardones estuvieron bastante repartidos- acudieron a la recogida de los banderines.

Rubén Canet, con hasta seis banderines, fue el artista que más banderines recibió, esos que van a parar a los talleres para lucirse con orgullo. David Sánchez Llongo, Pedro Santaeulalia, Zvonimir Ostoic y Sergio Alcañiz fueron los grandes triunfadores como receptores de esos premios en la máxima categoría.

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Más dinero para los premios de Fallas

Durante el acto, el concejal de Fallas Santiago Ballester ha prometido que, en el concurso de 2027, habrá un nuevo aumento en la dotación de los premios. Se comunicó a los artistas porque, tradicionalmente, el contrato con las comisiones estipula que el premio económico se lo quedan los autores de los monumentos. En el último año, por ejemplo, ganar el primer premio de Especial supuso una recompensa de 16.700 euros. En las categorías inferiores, el primer premio se recompensa con 170 euros.