Llega la "mascletà" aérea del 2 de mayo: horario, lugar y empresa pirotécnica
València recupera el disparo suspendido en Fallas por las lluvias. La "mascletà" de Pirotecnia Zaragozana será principalmente aérea y empezará con humo de color rosa en conmemoración del Día de la Madre
Redacción Levante-EMV
València recupera esta noche la "mascletà" suspendida en las Fallas 2026 por las ya frecuentes lluvias, una constante en los últimos años de las fiestas josefinas. El motivo de dispararla hoy será la conmemoración del Día de la Madre, pero con un cambio sustancial sobre lo que se suspendió: en lugar de ser un disparo a las dos de la tarde se traslada a las 21 horas bajo la condición de "mascletà aérea", que sus responsables reconocen que es "inusual". Y lo es porque llega en pleno crepúsculo: ni es a plena luz ni es de noche.
El disparo en la Plaza del Ayuntamiento corresponde a la Pirotecnia Zaragozana, que es la que tuvo que quedarse sin disparar por culpa de la alerta meteorológica. Siendo, además, la segunda vez consecutiva que esta firma no podía disparar en el ciclo de marzo. La empresa de pirotécnia quemará 90 kilos de material reglamentado en 340 unidades de disparo y tendrá una duración de seis minutos.
La firma ha informado que será principalmente una mascletà aérea que comenzará con humo de color de rosa y secuencias digitales. El hilo argumental de un disparo con menos pólvora de la habitual –sin jaula en la Catedral de la Pólvora– será el homenaje a las madres.
Al ser nocturno, el consistorio evita cualquier tipo de convergencia y, por consiguiente, encontronazo, con los vendedores de flores, que mostraron su queja porque el corte de seguridad ponía en duda la posibilidad de acceder a las "paraetas", porque el año pasado también fue utilizada esta fiesta para recuperar uno de los disparos suspendidos.
Al ser uno solo el disparo suspendido este año no implica que el Corpus y la Virgen no sigan teniendo también sus propias "mascletaes", en este caso por partida doble: espectáculo nocturno la víspera y el del propio día.
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