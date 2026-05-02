La pirotecnia del Día de la Madre se dispara con un lleno de mascletà de Fallas

Si algo caracterizó especialmente a la mascletà aérea del Día de la Madre fue su espectacular poder de convocatoria. Miles de personas acudieron a contemplar una demostración pirotécnica curiosa, puesto que se disparaba con las últimas luces del día. Unido a ser sábado permitió una asistencia que, con el medidor de las calles más cercanas, era superior a los Espectáculos Pirotécnicos Nocturnos que se convocan los fines de semana de marzo, previos a Fallas. Mucho más cerca del aspecto de una mascletà de la primera semana. Y muchísimo más que las mascletaes que acompañan las grandes fiestas ciudadanas, como las próximas de la Virgen o Corpus. Ni siquiera la del 9 d'Octubre reúne tanta gente.

Aprovechando el contrato aplazado con Pirotecnia Zaragozana, la plaza acogió, además del disparo, un mal pensamiento: qué posibilidades tendría organizar uno de estos disparos, por ejemplo, cada mes. Porque el dispositivo tampoco era extraordinariamente sofisticado. En este caso, además, el disparo fue fundamentalmente aéreo, sin las grandes ristras de masclets. Todo iba por arriba, lo que simplificaba los protocolos. Quien sabe en un futuro, aunque este año aún queda mucha pirotecnia por disparar entre fiestas de la ciudad o el congreso de pirotecnia.

Zaragozana ofreció un disparo contenido en los primeros minutos y un final largo como remate. Eso sí, sin la meor visual, porque la humedad y la ausencia de viento no "limpiaba" el cielo todo lo que sería deseable. Humos rosa saludaron el inicio, finalizando con una propuesta multicolor.

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Presidió el disparo la fallera mayor infantil y su corte de honor y, con ellas, sus respectivas madres, quienes previamente fueron agasajadas en el Salón de Cristal por la alcaldesa María José Catalá, quien también acudió con su hija. Incluso en esta ocasión la autorización fue pronunciada por Marta Mercader y su madre, María Roig. Y vivieron las sensaciones -la entrada de falleras, la autorización, la vista aérea...- numerosas personas, medio centenar, agraciadas con la lotería municipal.