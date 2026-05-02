Castillo para la noche del sábado 2: un regalo de las Fallas por el Día de la Madre

"Mascletà nocturna" es la denominación que se le da al disparo con el que, este sábado, 2 de mayo, a las 21 horas, se celebrará el Día de la Madre en la ciudad de València. Realmente es la forma de darle acomodo al disparo suspendido el pasado 5 de marzo por la alerta meteorológica y, como tal, promete ser de más enjundia que los que tendrán lugar en la Virgen o el Corpus, al tratarse de uno repescado del ciclo de Fallas, aunque con la contención propia de una jornada en la que la plaza ya no tiene la valla protectora.

Esta reconversión colocará el disparo dentro de la fórmula de "Espectáculo Pirotécnico Nocturno", como los que han tenido lugar, desde 2025, los fines de semana en la Plaza del Ayuntamiento.

Pirotecnia Zaragozana ha anunciado una pirotecnia de 76 kilos condensada en seis minutos, en el que, a lo previsto inicialmente como fuego diurno, se le añadirá el color necesario para una hora en la que ya ha empezado a caer la noche. A pesar de ello, a la misma se incorporará, al inicio del mismo, humo de color de rosa como homenaje a las madres.

La incorporación del Día de la Madre a los disparos pirotécnicos empezó el año pasado, habida cuenta que había hasta tres disparos que reubicar tras el aciago inicio del mes de marzo. Coincidía, además, con el fin de semana. El tiempo dirá si este disparo continúa, puesto que, conforme pasen el calendario, la fecha de la celebración (3 de mayo) se irá trasladando a entre semana.

La fecha elegida en esta ocasión (2 de mayo por la noche) permite, además, evitar la polémica con los vendedores de flores de la plaza, que mostraron algo más que dudas con el disparo del año pasado (3 de mayo a mediodía) porque las medidas de seguridad cortaban el tránsito de personas en un día de mucha venta.

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Madres invitadas

En el balcón municipal estarán la fallera mayor infantil, Marta Mercader, y su corte acompañadas de sus madres. Las mayores no estarán porque Carmen Prades, justo a esa misma hora, se encontrará en Alicante con la elección de la Bellea del Foc. Al no estar 'la cabeza' y no poder acudir oficialmente al disparo, la corte también se bajará allí para presenciar la elección como público y así conocer a las que serán compañeras de viaje en la segunda mitad de su ciclo.

Este martes 28, a las 23.59 horas, finaliza el plazo para participar en el sorteo de invitaciones para asistir como público tanto a ese mismo balcón como a la zona reservada debajo del mismo.