Ruta para ver la "plantà" de Cruces de Mayo de València 2026 desde el domingo 3

El 3 de mayo, en esta ocasión domingo, y en las siguientes jornadas, es día de "plantà" y de "ronda". Como si de las Fallas se tratara, hay una nueva cita con el arte efímero en las calles y plazas de la ciudad. Lo que pasa es que lo que se verá en la ciudad, siendo también bastante interesante, estéticamente habando, en este caso no se quema. Y eso, aunque gran parte de los responsables sean los mismos: las comisiones de falla. Se trata de la Cruz de Mayo, que llega -aunque ese dato quizá se desconoce más- para celebrar el hallazgo de las maderas en las que Jesús fue crucificado. Un dato que siempre puede ponerse en cuarentena, sobre todo si tenemos en cuenta el catálogo de reliquias posteriores, del que se dice que juntándolos todos, podría construirse un barco.

Si echamos mano de la tradición, Helena de Constantinopla, Santa Elena,encontró la Cruz tal que un 3 de mayo de hace exactamente 1.700 años. Diecisiete siglos redondos se conmemorarían en esta ocasión de un hallazgo que se denomina "Invención". En el mundo moderno hay lugares donde este acontecimiento se celebra levantando cruces cubiertas de flor. Un acontecimiento de gozo que se transforma en espectáculo visual.

En València, como queda dicho, el peso de las Cruces de Mayo, articuladas alrededor de un concurso que auspicia Lo Rat Penat, corre de cargo de las comisiones de falla, a la que secundan otros colectivos, religiosos o civiles. Las comisiones, de hecho, son las responsables de más de dos terceras partes del concurso: 67 entre comisiones y agrupaciones entre 95 participantes, apenas una menos que el año pasado pero en un ejercicio, el actual, penalizado en su constante crecimiento por la realización en pleno fin de semana.

Ayuntamiento y Diputación también plantan flores, pero no participan en un concurso que está dividido entre una gran Sección Primera y una Sección Especial, distinguida por el coste de la misma.

El domingo es, por lógica, el mejor día para acudir a visitarlas. La flor está recién puesta y no hay señal de deterioro.

Estas son las cruces, ordenadas por el recorrido establecido por la propia entidad.

Ayuntamiento de València

Sociedad Valenciana Agricultura (Paz, 30)

Grup Danses Lo Rat Penat (Trinquete Caballeros 9 -balcón-)

Plaza Mossén Milá (F)

RACV (Avellanas, 26)

Parroquia San Esteban (Puerta Iglesia, Sant Esteve, 5)

Plaza Sant Bult (F)

Plaza del Negrito (F)

Diputació de València (Plaza Manises)

Parroquia San Nicolás (Plaza Conde de buñol)

Cervantes-Padre Jofré (F)

Guillem de Castro-Triador (F) (Plaza Almansa)

Agrupación Fallas del Carmen (Plaza Santa Cruz)

Plaza del Árbol (F) (Plaza del Carmen)

Cofradía San Cristóbal (Poeta Bodriá, 2)

Parroquia Santa Mónica (Plaza Santa Mónica)

Sagunto-Sant Antoni (F)

Camino Barcelona-Travesía Moncada (F)

Guardacostas-Músico Jarque Cualladó (F)

Ministro Luis Manays-Platero Suárez (F)

Molinell-Alboraia (F)

Cofradía Santos Abdón y Senent (Plaza Benimaclet)

Poeta Altet-Benicarló (F)

Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsá (F)

Daroca-Padre Viñas (F) (c/Calatayud)

Falla Músico Gomis de 2025 / Moisés Domínguez / D

Padre Viñas-Agustín Lara (F)

Gayano Lluch (F)

General Llorens (F)

Sietta Marqués-Miguel Servet (F)

Escultor García Mas (F)

Periodista Gil Sumbiela-Azucena (F)

Andrés Piles-Salvador Tuset (F)

Ciutat de l'Artiste Faller (F)

Asociación Nostra Senyora dels Angels (Dr. Seguer, 4 de Beniferri)

Plaza de la Tienda (F)

Maestro Rodrigo-General Avilés (F)

Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera (F)

Olivereta-Cerdà y Rico (F)

Pintor Stolz-Burgos (F)

Pintor Goya-Brasil (F)

Obispo Amigó-Cuenca (F)

Jesús-San Francisco de Borja (F)

Albacete-Marvá (F)

Pintor Segrelles (F)

Maestro Bellver-Mariano Ribera (F)

AVV Grupo Antonio Rueda (Fotografía, 6)

Cruz de Gloria-Felicidad-Tremolar de 2025 / RLV

Comisión Fiestas de la Cruz de Mislata (Creu Coberta)

Parroquia San Francisco de Asís (Blasco Ibáñez 69 de Mislata)

Barrio de la Luz (Aleixandre Volta)

Sainetero Arniches-Arquitecto Ribes (F)

José Mª Bayarri-Los Isidros (F)

Norman Bethune (F)

Virgen de la Fuensanta (F)

Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu (F)

Archiduque Carlos-Músico Gomis (F)

Junta Fiestas Virgen Desamparados Patraix (Pío XI-Cuenca)

Creus de Maig La Torre (Plaza Iglesia)

Veïns de la Creueta Alta del Forn d'Alcedo

Turianova (F)

Gloria-Felicidad-Tremolar (F)

Fiestas Cristo de Nazaret (Plaza del Cristo)

Hermandad del Descendimiento (Escalante, 60)

Granaderos de la Virgen de los Dolores Coronada (José Aguirre)

Hermandad de Padre Jesús Nazareno (Ernesto Anastaio, 21)

Pretorianos y Penitentes (José Benlliure, 47)

Plaça de la Creu-Els Angels (F)

Hermandad Coronación de Espinas (Conde de Alaquàs, 1)

Cafetería Els Jubilats de la Malva-rosa (María Carbonell, 1)

Asociación l'Horta de València (Ermita de Vera)

Hermandad del Cristo de la Concordia (Noguera, 11)

Islas Canarias-Trafalgar (F)

Lo Rat Penat (F)

Hermandad Virgen de Nazaret (Eduardo Boscá, 4)

Senda Senent-Alameda (F)

Ramiro de Maeztu-Humanista Furió (F)

Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula (F)

Rubén Darío-Fray Luis Colomer (F)

General Pando-Serrano Flores (F)

Cra. Malilla-Isla Cabrera (F)

Huerto San Valero-Av. Plata (F)

Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag (F)

Zapadores-Vicente Lleó (F)

Cádiz-Dènia (F)

Castellón-Segorbe (F)

Dr. Serrano-Carlos Cervera (F)

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero (F)

Reino de València-San Valero (F)

Maestro Gozalbo-Conde Altea (F)

Joaquín Costa-Conde Altea (F)

Salamanca-Conde Altea (F)

Joaquín Costa-Burriana (F)

Reino de València-Císcar (F)

Jacinto Benavente-Reina Doña Germana (F)

Isabel la Católica-Cirilo Amorós (F)

Grabador Esteve-Cirilo Amorós (F)

(F): Comisiones de Falla

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En Negrita, las cruces de Sección Especial