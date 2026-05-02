Marta ya conocer su segunda Bellea del Foc: Leire Arellano

El calendario festivo propicia que una fallera mayor o infantil de València comparte, día arriba, día abajo, medio año con una bellea del foc de Alicante y medio con otra. Y viceversa. Por eso, Marta Mercader se ha acercado a la terreta para conocer a la segunda representante alicantina. Con Valentina Tárraga fue la anfitriona en València y ahora será Leire Arellano Ruiz quien la reciba a ella en las Hogueras del mes que viene.

La nueva representante inantil pertenece a la hoguera Plaza del Mediterráneo, tiene diez años y estudia quinto de Primaria en el colegio Santa María del Carmen. Sus aficiones son bailar, entrenar gimnasia artística, dibujar, pintar y resolver puzzles.

Las damas son Estrella del Mar Peláez García, de la hoguera Calvo Sotelo; Irene Straub González, de Foguerer Carolinas; Lucia Colilla González, de Explanada; Martina Albadalejo Quero, de Virgen del Remedio - La Cruz; Nerea Navarro Cardoso, de Avenida Costablanca-Entreplayas y Alba Illana Mas, de Carolines Baixes.

La Plaza de Toros acogió el acto previo, con las actuaciones musicales, el desfile de particular y el del traje de gala. Alicante puede permitirse, por el calendario, celebrar el acto al aire libre. València, que lo hace al acabar el verano, lo intentó en su momento, saliendo de los recintos cerrados habituales, pero dos accidentados actos también el el coso taurino, acabó por trasladarlos nuevamente bajo techo, que es lo que hace ahora.

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En las Hogueras, las cosas se hacen inmediatamente: dentro de apenas dos semanas, Marta volverá a Alicante para asistir a la proclamación, el acto equivalente a la Exaltación.