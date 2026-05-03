Carmen Prades da la bienvenida a la Bellea del Foc María Pastor en el "club de las reinas"

Con 27 años de edad -Alicante también mutó sus representantes a personas con más edad que hace una generación-, María Pastor González, de la hoguera Explanada, es la nueva Bellea del Foc de Alicante.

El ciclo alicantino es muy diferente al de València y no solo por las fechas -ambas fiestas el fuego están separadas por tres meses- sino por la propia elección de bellezas.

En València se queman las Fallas y empieza una particular "pretemporada" de actos procesionales. La fallera mayor de la comisión sabe que en junio tiene que estar inscrita y a finales de ese mismo mes ya empieza un largo mesde preselecciones en julio. Se comerá las uñas en agosto y en septiembre y primeros de octubre conocerá su destino. Si sale elegida, tiene un periodo de rodaje de cinco meses antes de que lleguen sus días grandes.

En Alicante la totalidad de candidatas conocieron su destino en una sola noche. Pasan del todo a la nada en unas horas. Alicante tiene 79 candidatas, en consonancia con el número de comisiones que tienen. Aquí no hace falta preselección. Pero estas bellezas ahora elegidas han tenido que esperar diez meses y medio desde que se quemaron sus hogueras. Una auténtica travesía en la que la vida tiene que continuar, pero sabiendo que ésta puede volver a cambiar a primeros de mayo.

También es diferente el calendario de imposición de atributos: Carmen Prades y Marta Mercader fueron elegidas en octubre y no les impusieron las bandas a finales de enero. Ahora, María Pastor, la infantil Leire Arellano los recibirán en un "pis pas", en apenas dos semanas. El tiempo en el que, además, hay que hacerles los trajes oficiales, que incluyen un espolín exclusivo, el "Bellesa del Foc", que elabora Vives y Marí. Con una diferencia respecto al "Fallera Mayor": aquí no hay tiempo para elegir color. Ambas recibirán una tela especial y única, pero con las gamas ya elegidas.

La diferencia más sustancial se mantuvo hasta hace un par de décadas: la Bellea del Foc no era la saliente de su comisión, sino la entrante. Es decir, eras representante de la ciudad sin haber pasado por serlo de tu barrio. Alicante cambió posteriormente esa costumbre para que las electas hubiesen pasado el fielato previo de vivir la fiesta en sus calles.

Carmen Prades acudió a la Plaza de Toros de Alicante para conocer a aquella que será su anfitriona en las fiestas de San Juan de la "terreta", después de haber sido ella la que recibió en el balcón de la mascletà a su antecesora, Adriana Vico. Todas ellas forman parte del particular club de reinas grandes de las tres fiestas capitalinas, que a lo largo del calendario van cumpliendo el rito de ir sustituyéndose.

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La noche de la elección se anuncian las siete elegidas e, inmediatamente después, apenas unos segundos después, se da a conocer la que el jurado considera, entre las siete, la ganadora del premio gordo. No está mal el otro galardón, ser dama de honor, para las otras seis: Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas; Marta Salaberri, de Mercado Central; María Moya, de Don Bosco; Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso; Nerea Alpera, de La Condomina, y Eva Egea, de La Florida.