Virgen de los Desamprados de Patraix y Músico Gomis ganan los principales premios de la Cruz de Mayo
La comisión de Patraix se alza con el premio extraordinario de la Sección Especial del concurso de Lo Rat Penat
Después de varios años de espera, la Junta de Fiestas Virgen de los Desamparados de Patraix ha conseguido el premio extraordinario de la Sección Especial de Cruces de Mayo, el galardón máximo de los que concede Lo Rat Penat para premiar las propuestas artísticas florales de gran tamaño con motivo de la fiesta que conmemora el hallazgo de la Cruz de Cristo.
Los festejos plantan siempre una cruz creativa en la esquina en la que la calle Pío XI se transforma en Cuenca, pero en los últimos años habían visto cómo el galardón se alternaba en otras demarcaciones. Ahora, esta vez sí, han recuperado el galardón. Quedan secundados en el podio por una comisión de más reciente iniciativa, Maestro Gozalbo-Conde Altea, y la gran clásica de la misma, la Plaza de la Cruz-Los Ángeles. El último de los galardones, el tercer premio (cuarto en ordinal), es para Reino de València-San Valero.
En la categoría Primera, cruces de menor tamaño, repite primer premio la comisión de Archiduque Carlos-Músico Gomis, por delante de la Comisión de fiestas del Cristo de Nazaret y Jesús-San Francisco de Borja, con Olivereta-Cerdà i Rico completando la lista de premios.
Lo Rat Penat ha convocado una modalidad extraordinaria este año: las cruces tematizadas al Año Jubilar del Santo Cáliz, cuyo galardón extraordinario ha sido para la falla Obispo Amigó-Cuenca, seguido por dos colectivos de Semana Santa Marinera (Coronación de Espinas y Dolorosa Coronada del Grau), completado por Ramiro de Maeztu-Humanista Furió.
Las cruces de mayo pueden seguir viéndose en las calles y plazas durante los próximos días, habida cuenta de que no hace un calor asfixiante y la flor aún aguantará algunas jornadas antes de marchitarse.
Pincha aquí para conocer la ruta de las Cruces de Mayo 2026
- El ayuntamiento duda si demoler las Casitas Rosas mientras crece el hastío vecinal
- El veto del PP a Pilar Bernabé bloquea el desarrollo del Parc Central de València desde hace tres meses
- Una empresa de desokupación comienza el desalojo de la finca de Visitación 35 de València
- Sale a exposición pública el PAI del Grao de València: 3.200 viviendas y rascacielos de hasta 40 alturas
- Las obras del megacentro comercial de Turianova se inician en cuestión de días
- Huelga de taxis en València: horario, cortes de tráfico y recorrido de la manifestación
- Denuncian a un edificio de apartamentos turísticos del Cabanyal por utilizar señalética ilegal y quitar espacios de parking
- Una nevera colgada y una ducha-retrete en 12 metros: la última pirueta del alquiler en València