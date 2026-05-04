Una fiesta para Julián Carabantes que no te puedes perder este lunes
Amigos del fallero del Marítim organizan un acto de homenaje con carácter benéfico en el Teatro Olympia para "celebrar la vida, como le habría gustado a él"
"Va por ti, nene... pero no se lo digas a nadie" es el nombre del espectáculo con el que, este lunes 4 de mayo, se rendirá homenaje a Julián Carabantes, once meses después de su fallecimiento en un accidente.
Diferentes representantes de la sociedad fallera, especialmente los que compartieron con él la pasión por las artes escénicas han organizado un acto parateatral en el que se ensalzará su figura y trayectoria en un a propósit. Casi una reunión de amigos, de los muchos que tenía y que quieren, así, perpetuar su recuerdo. Hasta el nombre está basado en algunos de sus latiguillos: el "nene" con el que se dirigiría a todos sus allegados y el "no se lo digas a nadie" cuando había hecho una confidencia, que debía ser secreto absoluto... salvo que fuera él mismo quien la extendiera.
"El que no conocía a Julián Carabantes y tiene curiosidad, que se acerque y lo entenderá" se dijo en la presentación oficial del acto.
Aunque ha habido una venta anticipada, las taquillas del Teatro Olympia estarán abiertas para despachar entradas, cuya recaudación irá a parar a la casa Ronald McDonald.
"A Julián le habría gustado que se le habría homenajeado con un espectáculo, al gusto de Julián, acorde con la esencia de lo que él pretendía montar cada vez que organizaba cualquier cosa".
La función comenzará a las 20 horas. Recordando que no es una fiesta para llorar sino "para celebrar la vida, que es lo que le gustaba a Julián".
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