Las Fallas se repartirán 210.000 euros por gastar en iluminación

Después de las dedicadas a falla -que están a penas a falta de unas correcciones para pagar el 25 por ciento que falta a las comisiones que así lo solicitaron- y la de agrupaciones musicales, el Ayuntamiento acaba de aprobar una nueva tanda de ayudas falleras, la última que faltaba del pasado ejercicio. Se trata de la destinada a ayudar a aquellos colectivos que instalaron iluminación artística en las calles y para las que se destinarán una partida de 210.000 euros, que permitirá financiar hasta el 19% del coste total de esta ornamentación, calculado sobre la base imponible de las facturas aportadas por las comisiones que concurran a estas ayudas.

La ayuda está destinada a “elementos ornamentales propios de la fiesta como arcos, guirnaldas, rótulos o focos” y es heredera de aquellas ayudas instauradas a finales del pasado siglo que permitían recibir ayuda para el monumento fallero a cambio de renunciar a lo que se había convertido la iluminación en la València fallera: un carrusel de marcas publicitarias en forma de bombillas. Ahora, la razón de ser de estas ayudas es "contribuir económicamente al esfuerzo que realizan las comisiones falleras para embellecer las calles de la ciudad durante las fiestas josefinas y fomentar la promoción, innovación y puesta en valor de la fiesta fallera”.

Lo que cubre la ayuda

Esta subvención será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, siempre que el importe total no supere el coste de la actividad subvencionada, y entre los elementos subvencionables se incluyen portadas, arcos luminosos, espumillones decorativos, letreros luminosos con el nombre o escudo de la falla, elementos conmemorativos de aniversarios y focos o proyectores de los monumentos. Si bien, quedan excluidos, entre otros conceptos, los anuncios luminosos publicitarios, conexiones, permisos, cuadros u otros elementos que no correspondan a la iluminación decorativa de las calles de la demarcación fallera.

Doctor Serrano-Carlos Cervera /

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València, mediante los modelos normalizados disponibles en el trámite correspondiente. El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá el extracto al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, así como en la Sede Electrónica, la página web municipal y la web de Junta Central Fallera.

Los datos de 2025

El año pasado, las comisiones recibieron hasta un total de 188.000 euros, siendo las más beneficiadas, obviamente, las que más invierten.

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El año pasado, hasta doce comisiones superaron los dos mil euros de ayuda. La más beneficiada fue Sueca-Literato Azorín, con 4.762 euros de ayuda, en consonancia con lo 25.067 presentados en facturas. Muy cerca está la ayuda a Cuba-Puerto Rico y, más atrás, Duque de Gaeta completó las de más de cuatro mil euros. Entre cuatro y dos mil recibieron, por este orden, Convento Jerusalén, Malvarrosa, Cuba-Literato Azorín, Na Jordana, Almirante Cadarso, L'Antiga de Campanar, Ciscar-Burriana, Vicente Sancho Tello y Pío XI-Fontanars.