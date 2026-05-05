Así se arruina la Procesión de la Virgen de los Desamparados

La Procesión de la Virgen de los Desamparados afrontará nuevamente el reto de no ser un fracaso organizativo cuando llega su momento culminante: el paso de la imagen. Porque si el año pasado, antes del festejo, el rector de la Basílica, Juan Melchor, reconocía que "no es bonito" ver el paso con un intermedio, más propio de una pausa para la publicidad, y que iba a "hablar con las entidades", el resultado a la hora de la verdad que el mismo: un vacío de casi 300 metros de distancia separó dos de los últimos grupos de la representación cívica, cuando apenas quedaban las últimas entidades previas al clero y la imagen.

Esto, en términos de tiempo, es mucho: para cuando pasó la última entidad del "pelotón" -el Centenar de la Ploma- hasta que, por fin, apareció la imagen, es más de media hora, incluyendo el tiempo en el que no hubo absolutamente nada en el recorrido, más allá del propio público impacientándose. Un trayecto que incluía la práctica totalidad de la calle Avellanas, el pequeño segmento de la calle del Mar, la totalidad de la Plaza de la Reina y los primeros metros de San Vicente.

¿Quién causa el retraso? Ni siquiera está claro, porque, por una parte, se acusa a aquellas entidades que van lentas premeditadamente "para no perder de vista a la imagen" y, por otra parte, la propia lentitud del desplazamiento de la Virgen, que se hace a brazo mediante relevos aunque, por ejemplo, un relevo apenas se tarda poco más de medio minuto entre que la imagen se detiene hasta que vuelve a ponerse en marcha.

Los anteriores, a buen ritmo

Lo cierto es que el cortejo previo sale al ritmo que se les reclama. Las Fallas, que son las que lo hacen las primeras, lo hacen casi a ritmo militar, dentro de aprendizaje propio que tienen con la Ofrenda. Los delegados de sector de la JCF se encargan de preparar a las comisiones y estas salen con bastante celeridad. Tanto es así, que en los últimos años ha habido un parón entre el final de las comisiones y la reanudación del cortejo -que conforman parroquias, entidades, gremios, asociaciones, órdenes militares, etcétera-. Pero cuando estas se ponen en marcha, también lo hacen sin pausa. Incluso la corte de honor, un amplio conjunto de mujeres, muchas de ellas personas mayores, salen al ritmo adecuado.

Las imágenes del año pasado lo dejan claro: el parón fue en el tramo final, en el que estaban las órdenes militares y sacerdotes previos a la imagen, detrás de la cual marcha el cabildo y las autoridades civiles. La imagen salió de la Catedral a las 19.50 horas y tardó algo menos de dos horas en regresar a la Basílica.

Fernando Bustamante

Cinco "collas" a brazo

La imagen, como queda dicho, no irá con un "cadafal" de ruedas, sino a base de fuerza y fe de las "collas" de portadores, que serán un total de cinco colectivos de 36 portadores, que solicitan personalmente ser partícipes del traslado de la imagen.

Así, participarán la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que efectuarán la salida de la Catedral y la finalización del recorrido en la Basílica; la Mayordomía de San Nicolás de Bari de Requena, (desde el Palau de la Generalitat a la Plza del Tosal); la Cofradía del Sant Sepulcre de Turís, (Tossal y calle Bolsería); los Amigos Portadores del Santísimo Cristo de los Necesitados de Aldaia, (Bolsería-Mercado Central) , y los portadores de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Quart de Poblet, (Mercado Central-San Vicente-Plaza Reina).

Según informa el arzobispado, "los grupos han hecho los ensayos durante estos fines de semana previos, y con gran ilusión, ya están a la espera de que llegue el gran día para llevar a la Patrona por las calles de la ciudad". Esta iniciativa de llevar a la Virgen de los Desamparados a hombros ese día “ha generado un especial interés por collas de toda la Comunidad, por ello, se ha creado una lista de espera, ya completa para los próximos dos años.

El tiempo dirá si, nuevamente, el espinazo de la Procesión se quiebra por la mitad justo en el momento culminante.