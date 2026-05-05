La última función en honor a Julián Carabantes

"Seguiremos recordándote, riéndote y llorándote en miles de conversaciones que van a honrarte todo lo que mereces. Siempre seguirás apareciendo en todo lo relacionado a tus pasiones y a tu vida que, sin darnos cuenta, se quedó a mitad de camino. Tu ausencia hizo que tu presencia fuera más notoria. Tu vacío quebró muchos corazones aquel 9 de julio de 2025". Diego Palacios, con el traje de lentejuelas de Meni Glamour, fue el encargado de poner uno de los momentos más líricos del que fue homenaje popular a Julián Carabantes, capaz de llenar la práctica totalidad del Teatro Olympia. A apenas un mes de que se cumpla el primer aniversario del inopinado accidente que acabó con su vida, la parte del guión que nunca nadie había escrito, la sociedad festiva se reunió para recordarle en un espectáculo al gusto del consumidor. De él mismo.

No fue un acto lacrimógeno. No estaba su "jupetí" sobre una silla porque nada quería ser sobreactuado. Los amigos de Julián organizaron una obra parateatral en la que la parodia, el humor, el musical, los recortes de imagen, la risa y la lágrima se unieron en un particular medley. Se teorizaba que "desde hace poco menos de un año nos dura un poco más la batería del móvil, pero también que nos parece mucho más aburrido" entre música de El Libro de Mormon (de Pepet), su último hilo argumental para la Gala de la Cultura. Jaume Bronchud se quebraba y sonaba El Rey León. Hablaban en off su gente de Benafer, se recordaba su paso por el Valencia CF "la única mascota del mundo a la que conocíamos la cara".

Noticias relacionadas

Fueron muchos los números porque fueron muchas sus facetas. La parodia de sus conversaciones en el coche, recuerdos del "Tot es Festa" de LevanteTV, su primer musical fetiche, Barnum, las falleras mayores que acudieron a la llamada, las lluvias de globos y ese recuerdo entreverado de que "nos dejaste a todos a media luz", mientras que el último número, con todo el grupo de artistas unidos lucían una camiseta con su imagen y la expresión "Julianadas". Fue el homenaje que si no empezó a fraguarse el mismo día que falleció, poco se tardó. Porque ahora que se acerca la infausta efemérides se recuerda cómo "el niño grande" pudo generar tanta unanimidad en tanta gente. Una función única para un personaje único.