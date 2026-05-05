El Traslado de la Virgen cambia su recorrido por seguridad

El Cabildo de la Catedral de Valencia ha anunciado un hecho de lo más inusual: un cambio del recorrido tradicional del Traslado de la Virgen de los Desamparados. Que seguirá saliendo desde la Basílica y seguirá entrando a la Catedral por la Puerta de los Hierros, pero por un trazado nuevo.

Esto se debe a las obras que se están llevando a cabo en la calle del Micalet, habitual "tubo" por el que los fieles llevan la imagen de una puerta a otra. Con trabajos en los dos lados de la calle y especialmente en la propia seo, se ha optado por cambiar el recorrido de forma provisional.

Moisés Domínguez

Desde la Catedral señalan que «ante las grandes celebraciones que tendrán lugar el próximo fin de semana en honor a nuestra Patrona, la Virgen de los Desamparados, y teniendo una especial consideración al acto multitudinario y popular del Traslado, donde el pueblo fiel de forma espontánea traslada la imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados desde la Real Basílica a la Catedral para celebrar la Misa Pontifical, se modifica el recorrido de este Traslado, para evitar el tránsito por la Calle del Micalet por verse afectada por unas obras en la zona colindante a la fachada de la Catedral. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todos los fieles devotos que participan en este acto, proponemos que una vez terminado el tránsito por la Plaza de la Virgen en su forma habitual, la comitiva se dirija a la Catedral por el otro lado, quedando el itinerario de la siguiente manera: Pasaje de Emilio Aparicio Olmo, Plaza de la Almoina, calle Barchilla y desde allí, se dirija hacia la puerta de los Hierros de la Catedral».

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (2/5) /

Por la Almoina

Esto quiere decir que, una vez dada la vuelta a la plaza, la imagen será llevada en sentido contrario al que hacen las fallas que vienen por la calle de la Paz hasta que, al alcanzar la plaza de la Reina, torcerán a la derecha para dirigirse hacia la puerta de los Hierros, donde será girada para entrar mirando hacia el pueblo.

Desde el Cabildo metropolitano indican que «las obras de un edificio histórico como es la Catedral, conllevan trámites de tiempo y plazos que han coincidido con este tradicional Traslado. La zona de obra que afecta al exterior de la Catedral no reúne las condiciones de seguridad ante una posible avalancha de personas o desplazamiento de un grupo numeroso de fieles, no encontrando otra solución que garantice la seguridad de los mismos».

Estrechamiento en Barchilla

En ese sentido, hay que alertar que la calle posterior, la de la Barchilla, sufre un estrechamiento que no se da en la calle Micalet, que tiene una anchura uniforme. Aquí, al pasar por debajo de uno del arco que conecta la Catedral con el Palacio Arzobispal, el camino para a ser mucho más angosto.

Por útimo exhortan a que en estas celebraciones y en especial teniendo en cuenta este acto multitudinario, «rogamos a todos los fieles devotos que participan en este popular Traslado que colaboren y hagan caso a este comunicado para poder unir la devoción a nuestra Patrona con las garantías de seguridad».