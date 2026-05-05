Últimos fandangos antes de la "dansà de les Falles" falleras mayores y cortes de honor

Pasan los años y el rito se mantiene: falleras mayores de València y cortes de honor -las infantiles, incorporadas mas recientemente- han estado aprendiendo a bailar la "dansà" prácticamente desde que se quemaron las fallas y ahora afrontan la exhibición pública de sus habilidades el próximo viernes en las dos versiones del baile ante la Virgen de los Desamparados. Lo harán por la tarde las niñas y por la noche las mayores.

Marta Mercader y la corte preparan la "dansà de les falles infantils" a la Virgen /

El Mercat del Grau ha sido en esta ocasión el escenario del "ensayo con cámaras". Ya en los días previos, y con nociones aprendidas, todas ellas han mostrado un apunte de lo que será uno de los actos multitudinarios de la fiesta de la patrona, en un particular preludio. Varias de ellas tienen ya experiencia previa, pero para muchas es momento de partir casi de cero a la hora de conocer y aprender los pasos de la coreografía.

Ensayo de la "dansà de les falles" de la fallera mayor y la corte 2026 /

La dansà es un acto desdoblado en cuatro sesiones para poder atender toda la demanda: fallas infantiles, fallas grandes, grupos de poblaciones y grupos de la ciudad de València, en dobles sesiones viernes y sábado.