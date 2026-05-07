¿Por qué desfilan las fallas en la Procesión de la Virgen? La culpa la tuvo el cielo

"Por la tarde se desarrolló la Procesión General, que más bien pareció la repetición de la Ofrenda de la semana de San José. Pese a que la Junta Cnetral Fallera había solicitado a las comisiones que solo acudieran las falleras mayores y los presidentes, gran número de falleros e incluso comisiones casi en pleno desfilaron convirtieron el paso de representates de la fiesta en una formación anárquica e interminable, que provocó el desaliento entre los asistentes, que se preguntaban cuando terminaría el cortejo o si es que se repetía la Ofrenda, por aquello de volver cinco horas más tarde. Todo eso fue olvidado cuando Covadonga Balaguer y María Montoro, así como sus cortes, desfilaron por las calles entre ovaciones".

Esto no será ahora así, porque el orden está perfectamente delimitado: puedes desfilar los cuadros de honor. Pero la participación de las comisiones de falla llega a su episodio número 38 porque se estrenó coincidiendo con esa crónica, un domingo 14 de mayo de 1989.

La presencia de las comisiones de falla han supuesto todo un debate a lo largo de los años. Esta vez, tras no pocas quejas, pasan a formar parte del cortejo procesional en toda la extensión de la palabra. Hasta ahora había tenido su punto paria: salían detrás de la cruz procesional "buena" e incluso por delante de los caballos del Ayuntamiento. Incluso las dos falleras mayores de València y sus cortes de honor. Ahora parece haberse entrado en razón: si están invitados, lo están para todo.

Y aunque la Virgen tiene un poderoso poder de convocatoria, es innegable que la presencia de más de mil falleros y falleras desfilando es un buen reclamo para que sus allegados se acerquen al recorrido.

Información del estreno de las Fallas en la procesión, publicado el 22 abril 1989 / RLV

¿Cuál fue el motivo por el que las comisiones de falla desfilan en la Procesión de la Virgen? Pues igual que una cosa, la otra: fue un detalle por parte del Arzobispado, que lo hizo para compensar la pésima Ofrenda que tuvieron las comisiones de falla en aquellos 17 y 18 de marzo en que la lluvia echó a perder buena parte del desfile, como toda la semana de fiestas. De hecho, en algún momento llegó a pensarse si el festejo se repetía, pero no menos cierto es que hubo comisiones que desfilaron sin control, incluyendo el 19 de marzo, para cumplir el ritual y que en aquellos debates se recordaba que la Basílica no dejaba de estar abierta para cumplir con la patrona. Y que el número de comisiones, al final de la historia, que se quedaron en casa, no no fueron tantas.

Y aunque con el paso del tiempo ha habido ciertos desencuentros, lo cierto es que fue una invitación en toda regla, que con el paso del tiempo se ha quedado como un derecho adquirido.

Como queda mostrado, ese primer año hubo una "colada" general. Después, durante algún año la convocatoria era para los cuadros de honor y la comisión masculina. Vivir para ver a finales de siglo. Posteriormente ya se institucionalizó la norma de que desfilan cuatro personas por falla -o más si es una gestora, pero todos en el mismo plano-.

El desfile es por sectores, que van rotando al más puro estilo Ofrenda.

En la edición de 2026 también se corrige una anomalía: las falleras mayores de València y sus cortes de honor formarán parte del tramo final del cortejo. En estos día también eran desplazadas a la "Procesión B", cerrando la de las Fallas, sin cruz de verdad y sin caballos. Vale que suponía cerrar con "su gente", pero también como furgón de un cortejo que, detrás de ellos, iba toda suerte de asociaciones festivas invitadas. Ahora no serán las últimas del cortejo -no son el epicentro de la Procesión- pero sí que formarán parte del cortejo junto con Junta Central Vicentina, Semana Santa, Lo Rat Penat, Ateneo o similar.

Y ese año se estrenó la "dansà"

Ese mismo 1989, año "de la reparación", también había tenido lugar la participación, por primera vez, de la fallera mayor y la corte en la "dansà". Que hay que recordar que no fue por un honor o un detalle, sino porque en la asamblea de presidentes se suscitó: ¿por qué sí que las falleras sí que, año tras año, aprenden sevillanas para la fiesta de una discoteca (Woody) y no aprenden bailes valencianos".

Ese año, además, se aprovechó la jornada para celebrar la Parada Mora de Almirante Cadarso-Conde Altea, también suspendida en fallas por la lluvia.

Y llovió, faltaría más, pero solo por la mañana, durante la Missa d'Infants. "El capitan general se ha quedado hecho una sopa: como los toldos están llenos de agua, le ha caído un chorro de uno de los agujeros en toda la cabeza". Eso no pasará ahora: no hay toldo. Si se mojan, se mojan todos por igual. Pero las previsiones no lo anuncian de momento.