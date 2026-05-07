Los espolines de las falleras mayores de València se convocan para dos años

La indumentaria de falleras mayores de València han cumplido un nuevo episodio con la convocatoria de la confección de los espolines oficiales que, nuevamente, será en doble convocatoria para 2027 y 2028. El pliego de condiciones estipula el mismo precio que en el concurso de hace dos años, un total de 94.380 euros para el bienio, con un importe de 49.005 euros; y de las falleras mayores infantiles de los mismos años, con un presupuesto en ese caso de 45.375 euros.

Las empresas adjudicatarias deberán tejer 13,50 metros de tela para las mayores y 12,50 para las infantiles, además de un corpiño de manga larga que suponen 3,50 metros del mismo color de fondo que se elija.

Las características técnicas están fijadas desde hace 25 años. De hecho, el "Terreta" de Carmen Prades y el "Azul Cristalino" de Marta Mercader son los números 49 y 50 de la serie histórica.

Los espolines "de fabricación enteramente artesanal" son aquellos efectuados "con los medios tradicionalmente usados por la artesanía valenciana desde los siglos XVIII y XIX", y señala explícitamente que no puede incorporar "ningún tipo de mecanismos accionados por otra energía que el esfuerzo y la pericia artesanal del tejedor o tejedora". Es decir, sin proceso mecanizado. Por ello, y para garantizar que se cumplen estos requisitos en la elaboración de los espolines de las falleras mayores, el pliego de condiciones incluye también la necesidad de que los talleres solicitantes adjunten un certificado expedido por la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) en el que se certifique que los telares donde se tejerán los espolines de las máximas representantes de la fiesta reúnen dichas características.

De, como pronto, 14 de octubre a 30 de noviembre

Las piezas deberán ser entregadas el 30 de noviembre. Esto establece un calendario de un mes y medio para "meterlo en cola" y elaborarlo.

Las falleras mayores de València de 2027 serán elegidas, como pronto, el 13 de octubre (el 9 es viernes, luego llega el fin de semana y el lunes 12 es festivo nacional). La elección se haría el 14 por la mañana -se ha establecido ya como norma que la visita al telar es a la mañana siguiente de la Telefonada-.

El anterior concurso fue a parar íntegramente -los cuatro lotes- a Vives y Marí, que fue responsable, por ello, del "Terreta" de Carmen Prades, el "Azul Cristalino" de Marta Mercader, el "Melanzane" de Berta Peiró y el "Coralina" de Lucía García.

La otra cara de la Exaltación /

Las máquinas y los hilos

El pliego de condiciones del contrato para el espolín de la fallera mayor establece que, entre otras características, las telas para las falleras mayores deben realizarse con una máquina de 400 agujas y en simetría de espejo. En cuanto a los hilos de urdimbre, se piden 6.848 hilos de seda natural 20/22 y 3 cabezas en un ancho de 54 cm. Asimismo, se subraya que se deben garantizar 18 pasadas por centímetro al raso, más 84 pasadas en los matices. Como es tradicional, las tramas serán de seda natural, y los colores que llevará el espolín será un total de 33.

En cuanto a los espolines de las falleras mayores infantiles, deberán realizarse con una máquina de 800 agujas, necesarias para conseguir un dibujo asimétrico y sin repetición en el ancho de la tela. Para los hilos de urdimbre, se piden 6.594 hilos de seda natural 20/22 y 3 cabezas en un ancho de 54 cm; y, lo mismo que en el caso de los tejidos de las falleras mayores, se deberán garantizar 18 pasadas por centímetro al raso más 84 pasadas en los matices. Las tramas serán de seda natural y, en este caso, los colores que llevará el espolín serán 36. Finalmente, y por lo que respecta a las sedas lisas de los corpiños de manga larga, habrá de ser seda artesanal del mismo color que el espolín para cada uno de los conjuntos de cada fallera mayor e infantil, de los años 2027 y 2028.