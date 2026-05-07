Fecha y hora del castillo y la mascletà por la Virgen de los Desamparados

"L'Ofrena del Foc" y "El Càntic" son los nombres artísticos que tendrán los espectáculos pirotécnicos contratados con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados, que tendrán lugar la noche previa y a mediodía del día grande del día de la patrona.

De acuerdo con la normalidad establecida, los disparos tienen lugar en la plaza del Ayuntamiento. En su momento, el castillo de la víspera tenía lugar en el Jardín del Turia, a la altura de las Torres de Serranos, y era una forma de "desalojar" a la gente tras el concierto de la Banda Municipal para preparar el centro de la plaza de la Virgen para la "dansà". Ahora, el castillo es casi un espectáculo alternativo, dentro de una noche que es larga y con mucha gente en el centro.

El caso es que, a las 23,59 horas del sábado 9 de mayo tendrá lugar el castillo a cargo de Caballer FX. "Una propuesta inmersiva de gran ritmo visual y sonoro" compondrá un concierto pirotécnico de 7 minutos y 23 segundos, con 900 órdenes de disparo distribuidas en 26 posiciones de fuego repartidas por toda la plaza, lo que permitirá "rodear al público dentro del espectáculo mediante secuencias aéreas y terrestres sincronizadas".

El espectáculo culminará con un final de gran intensidad, marcado por el colorido y el trueno, en un homenaje a la esencia más valenciana de la pirotecnia.

Figuración de los efectos de color de la mascletà / Ayto Vlc

Mascletà del domingo

El domingo sí que es un espectáculo complementario, puesto que es un puente entre el final de los actos matinales -da tiempo de sobra tras el Traslado- y previo a la procesión vespertina. A las 14 horas, la plaza del Ayuntamiento recupera sensaciones con un disparo diurno. Estos disparos se realizan sin la valla protectora, pero con todas las medidas de seguridad en forma de distancias. Falleras mayores de València y cortes de honor presidirán este disparo, en el que

Aitana será la responsable de la mascletà, que contará con 121,47 kilogramos de material y una duración aproximada de 5 minutos, en los que se combinarán "efectos de intensidad visual y sonora para rendir homenaje a la fiesta de la ciudad de València". La propuesta artística "estará marcada por el predominio del color azul, símbolo de pureza, santidad, de la Inmaculada Concepción y del cielo, en una referencia directa a la Virgen".

Próxima cita

Los disparos de la Virgen son los siguientes en el calendario de primavera después que el pasado sábado, con motivo del Día de la Madre, se rescatara la cita suspendida de Fallas. El siguiente disparo será el 7 de junio, con la mascletà del Corpus.