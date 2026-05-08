Los artistas falleros de València se repartirán 350.000 en ayudas municipales
El Ayuntamiento mantiene las subvenciones a los gastos corrientes de la nave y premia con mil euros suplementarios a los nuevos artistas para contribuir al relevo generacional
Los artistas falleros podrán recuperar hasta cinco mil euros de gastos corrientes dentro de la convocatoria que ha organizado el Ayuntamiento de València y que, bajo el lema "Emprender con arte: Artistas Falleros" supone mantener las líneas de ayudas iniciadas durante el periodo de pandemia y que, en este caso, han pervivido en el tiempo.
Se trata de una iniciativa de la concejalía de Emprendimiento que cuenta con un fondo de 350.000 euros y que está destinado a aquellos artistas cuyo domicilio fiscal o la nave donde desarrolla la actividad se encuentre en el término municipal de València y que hayan suscrito contrato para la realización de, por lo menos, una falla para las fiestas de 2025 y/o 2026.
Los gastos deben haberse producido entre el 2 de julio de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud, siendo el final del plazo para adjuntar la documentación el día 27 de mayo.
Por ello, además de los datos habituales sobre la actividad económica propia, hay que adjuntar un certificado de la comisión indicando no solo que se ha plantado, sino que se han cumplido las condiciones del contrato.
Además de los 5.000 euros la convocatoria contempla un incremento adicional de 1.000 euros para aquellos artistas falleros dados de alta desde el 1 de enero de 2023, con el objetivo de impulsar el emprendimiento y favorecer el relevo generacional dentro del sector. Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones municipales, reforzando así el respaldo institucional a un sector estratégico para la identidad cultural y la actividad económica de la ciudad.
El titular del área, José Gosálbez, recibió este año el Ninot d'Or del Gremio de Artistas Falleros por mantener estas ayudas en el tiempo y ha destacado que “los artistas falleros son fundamentales para preservar una de las señas de identidad más importantes de València”, y ha manifestado que el gobierno local tiene claro que apoyar a quienes mantienen viva nuestra tradición y generan actividad económica es una prioridad”.
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