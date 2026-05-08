La corte mayor estrena en la dansà un traje "homenaje a nuestras raíces"

La "dansà de les Falles" se ha convertido, con el paso de los años, en una pasarela de moda valenciana o, por lo menos, en un trampolín para dinamizar y lanzar propuestas de indumentaria tradicional. Y, ¿quién se encarga de ello? Lógicamente, fallera mayor de València y corte de honor, que para eso son las que marcan tendencia.

Hace ya años, prácticamente de origen, que las representantes de la fiesta aprovechan la ocasión para lanzar una propuesta de indumentaria, que corre en este caso por cuenta propia: podrían bailar con el "segundo traje", pero la costumbre hace ley y ellas mismas se buscan la vida para hacerse un traje nuevo. Que utilizarán más adelante. Por ejemplo, el próximo año cuando bailen la "dansà" de la falla Doctor Collado del domingo a mediodía, como pasará con el "Traje de la Solidaridad" de la corte de Berta Peiró este año.

Para la dansà de les Falles 2026, la corte de honor se ha puesto en manos de Montaña Caballero, tal como sucedió en 2024. Son manos que no les vienen nada nuevas, porque Montaña Caballero ha sido este año indumentarista oficial de la JCF para el primer traje de Carmen y la corte, el estrenado en la Exaltación.

La propuesta está basada en "tradición, movimiento y artesanía, e inspirado en la mujer labradora valenciana". Basado en un boceto clásico, reinterpreta "desde una mirada cuidada, elegante y profundamente fiel a sus raíces".

La creación parte "de un exhaustivo trabajo de investigación y respeto hacia la tradición textil valenciana, dando como resultado un conjunto concebido para la dansà, donde estética, movimiento y autenticidad conviven en perfecta armonía".

Camisa interior confeccionada en el taller de Montaña, con un ahuecador desarrollado de forma específica para bailar por Mavimar, "permitiendo mantener la estructura y elegancia del traje sin renunciar a la comodidad y movilidad sobre el escenario".

Tejido "Mencía"

La falda ha sido confeccionada en el tejido “Mencía”, en tono topo, de Compañía Valenciana de la Seda, "una elección que aporta sobriedad, profundidad y sofisticación al conjunto". El jubón, inspirado en modelos del siglo XVIII y realizado con pestillo para realzar la figura femenina, "ha sido confeccionado siguiendo patrones tradicionales en seda salvaje, combinada en pareja de colores que enriquecen visualmente la pieza".

Para el delantal se ha escogido una batista de algodón tejida en oro envejecido, tomando nuevamente como referencia la estética y sensibilidad presentes en el boceto original, materializado por Viana.

Pañuelo distintivo

El pañuelo, "concebido como elemento de unión entre todas las piezas, completa el estilismo aportando riqueza visual y coherencia histórica, siempre en diálogo con la inspiración tradicional que da vida a este traje".

Para el aderezo, se ha elegido una composición inspirada en piezas tradicionales valencianas, concebida para acompañar la delicadeza y equilibrio del conjunto sin restarle protagonismo. "Su diseño aporta luz y sofisticación, reforzando la estética histórica del traje y manteniendo la armonía cromática y ornamental presente en cada una de las piezas. Cada detalle ha sido seleccionado cuidadosamente para ensalzar la feminidad, el movimiento y la esencia de la indumentaria valenciana aplicada a la dansà". Manufacturados por Orfebrería Montoya.

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"Cada elemento ha sido creado con el propósito de poner en valor la artesanía, la investigación histórica y la evolución de la indumentaria valenciana aplicada al ámbito de la dansà, manteniendo intacta la identidad cultural que representa". Y supone "un homenaje a nuestras raíces, reinterpretadas desde el respeto, la sensibilidad y la excelencia artesanal".