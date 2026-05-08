Las fallas infantiles abren la pista de baile en honor a la Virgen

La Virgen de los Desamparados no tendrán queja de cuánta gente le baila. Con el paso de los años se ha consolidado un "sarao" interminable que, en dobles sesiones de viernes y sábado, llenan de ruido de castañuelas, interés de propios y asombro de extraños, una plaza convertida en salón de baile.

La dansà infantil, en imágenes / Germán Caballero

Todo el mundo se apunta porque todo el mundo quiere participar. Y eso que el festejo está desdoblado, ya se ve, y que, en cada uno de ellos, también hay un número limitado de participantes por grupo o por comisión de falla. ¿Y por qué? Porque un cuadro más y acabarían sacándose el ojo los unos a los otros. No cabe más allá de medio alfiler, lo que viene a evidenciar que bailar está de moda y remoda.

El primer paso lo dieron los más pequeños, que es lo que, en una ciudad llena de turistas, más sorprende. Los móviles echan humo cuando el guiri de turno contempla como pequeñas miniaturas de bailarines, vestidas de época, van entrando en la plaza en riada y después empiezan a bailar y, encima lo hacen bien la gran mayoría. Sorprenden especialmente los más pequeños: ¿cómo puede ser que esos retacos se muevan con gracia y sin equivocarse más que lo justo y necesario? Difícil de imaginar hace una generación, cuando el "ball tradicional" era una rareza.

Y ahí anduvieron los infantiles. Todas las comisiones que lo han solicitado -no hubo que recurrir al "numerus clausus" de los mayores. Encabezados por Marta Mercader y la corte infantil, que tienen además que pasar por el examen general. Porque una cosa es bailar y tener una visión global, fijándose principalmente la familia. Pero fallera mayor de València y corte llevan los flashes detrás y son a las que todo el mundo mira. Desde que son las primeras en hacer aparición.

Noticias relacionadas

La dansà infantil ya tuvo una nutridísima asistencia de público porque el viernes se presta a ello. Preludio de la que vendría después con las mayores.