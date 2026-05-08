Marta Mercader conecta cuatro generaciones en su traje de la dansà infantil

El traje lucido por la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, en la Dansà Infantil es toda una herencia familiar, con un significado especial como pocos. Para la ocasión Marta ha confiado en sus indumentaristas de cabecera: Flor d'Aigua-Flor de Cotó, los mismos que la acompañaron en su año de fallera mayor infantil de Alberic-Heroi Romeu y responsables del espectacular "Maribel" de color manzana verde que estrenó en la Crida. Los indumentaristas de la plaza Juan de Vilarrasa se han esmerado a la hora de dar forma a un traje lleno de significado.

Porque Marta ha lucido un espolín Óvalos de la Casa Garín, que era propiedad de su bisabuela. Está tejido en tonos cremas, y va acompañado con un Justillo en fondo morado en homenaje a la Virgen de los Desamparados de Compañia Valenciana de la Seda con galones metálicos que realzan las costuras todo ello ribeteado y abrochado con cordones tal cual el patrón antiguo.

Las manteletas son de Viana y para esta ocasión especial, va combinado el pañuelo con bordado en oro con lentejuelas y el delantal en cadeneta blanca.

Para esta ocasión Marta lleva una peineta con dibujo antiguo de Flor d’Aigua de la colección privada de Guillermo Expósito.

Luce unos pendientes de oro de primera ley que tambien pertenecía a su bisabuela, al que el orfebre Roses le ha reproducido la joia a juego, con collar de 3 vueltas en perlas naturales y pulsera de perlas también a juego de Dalmau Orfebrería.

El ahuecador modelo Dansà y enagua es de Margarita Vercher

Los zapatos reproducidos de unos antiguos hechos por Solepiel.

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Tocado de flor natural realizado por la empresa Absoluta Flora.