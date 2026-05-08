El nuevo Traslado de la Virgen de los Desamparados, en 50 segundos

El Arzobispado ha confeccionado un nuevo recorrido, con carácter provisional, para el Traslado de la Virgen de los Desamparados del próximo domingo 10 de mayo.

A lo largo de la calle del Micalet se están desarrollando obras de reforma al pie de la fachada de la Catedral, dentro de las labores de regeneración de la misma. En la actualidad, todo ese campo de trabajo está perimetrado por una valla flexible, tapada con lonas. Los responsables eclesiásticos consideraron que esta configuración podría ser peligrosa por poder generarse avalanchas -la valla es abatible si hubiera un movimiento hacia ella, lo que podría generar una peligrosa montonera-.

Por ello, la Virgen y sus fieles harán un rodeo de tres cuartas partes de la seo. Hará la vuelta habitual a la Plaza de la Virgen, pero en esta ocasión saldrá por el pasadizo de Emili Aparici Olmos para, tras la puerta románica, dirigirse a la calle Barchilla y después, girando a la derecha, dirigirse a la habitual Puerta de lo Hierros.

Para acceder al pasadizo habrá que habilitar algún tipo de rampa, puesto que en ese caso, al contrario que en dirección a la calle del Micalet, hay unos pequeños escalones -que, por ejemplo, ne la Ofrenda de Fallas también se salvan con unos escalones-. Pero el sitio más conflictivo es el "embudo" de la calle Barchilla, en el que el paso se estrecha considerablemente. Desde el Arzobispado han exhortado al público a colaborar en la seguridad del evento.

Vallas y lonas en la calle del Micalet / Moisés Domínguez

Para el próximo año, el Traslado volverá a su recorrido tradicional, a través de la calle del Micalet, para entrar en la misma Puerta de los Hierros.

Mientras tanto, el centro de la ciudad se prepara para los actos, que empiezan este viernes con la "dansà de les Falles", tanto en su versión infantil (20 horas) como de adultos, (23 horas)

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Así mismo, ya se han instalado los puestos del Mercat de l'Escuraeta, todos uniformes y de madera, que se inaugurarán el sábado y que permanecerán hasta el domingo del Corpus.