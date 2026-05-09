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Las Fallas exhiben su poder de convocatoria en la dansà

La fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor encabezan la espectacular noche de baile

Dansa de les Falles en la fiesta de la Virgen de los Desamparados 2026

Dansa de les Falles en la fiesta de la Virgen de los Desamparados 2026

Germán Caballero

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La dansà de les Falles puso en evidencia que es un festejo del que podrían celebrarse cuantas sesiones se quisiera, pero que amenazaría con fagocitar el programa de la Virgen de los Desamparados. Fueron un poco más de medio millar de participantes, pero podrían haber sido muchos más, puesto que era una menguada cantidad de cuantos pueden hacerlo: cuatro por comisión que había alcanzado los méritos suficientes para formar parte del grupo de 130 privilegiados. En una plaza a reventar de público y en una plaza a reventar en su "terreno de juego". Un cuadro más ya podía ser colisión. Pero generando una imagen, cuanto menos, espectacular. Encabezados por la fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor, que se llevan los flashes y la atención por ser quienes son. De entre las trece las hay que ya conocían los pasos y las demás en aprenderlos prácticamente desde que se quemaron las fallas. El resultado fue una noche espectacular. Que ganaron las Fallas en 2018 -a pesar de la presión de la Interagrupación de Fallas en aquel momento-.

Hoy continúan los bailes con los grupos de "no Fallas": a las seis y media, los de poblaciones y pocos minutos después de la medianoche, los de la ciudad.

La dansà de les Falles, en imágenes

La dansà de les Falles, en imágenes

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