Programa de la fiesta de la Virgen para el sábado 9. Más bailes, pirotecnia, música...
El concierto de la Banda Municipal estrena una marcha procesional para acompañar el paso de la imagen
La fiesta de la Virgen de los Desamparados llega a su "vespra". Donde no falta la actividad, a la espera de que la meteorología no lo malogre, aunque las previsiones vuelven a anunciar que, a partir de la tarde, cuando llegan los actos en exteriores, los cielos vuelven a despejarse, para tranquilidad general.
Durante la mañana se celebran varios oficios religiosos, incluyendo misas en recuerdo del arzobispo Marcelino Olaechea y la conmemorativa de la Coronación. A la espera de que las vallas amarillas vuelvan a ponerse para la primera sesión de la dansà: la de los grupos de poblaciones.
Hoy es una tarde un poco más loca, de montar y desmontar. Porque en cuanto acabe, los operarios tienen que retirarlas y empezar a poner sillas: a las once es el turno de la Banda Municipal, para su concierto dedicado a la Patrona. Durante el mismo se estrenará “Mare dels Desamparats” del compositor Javier Forner, como marcha de procesión compuesta para acompañar el recorrido solemne de la Virgen de los Desamparados por las calles de València el día de su festividad. Es un encargo de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, como señalan desde la Basílica, «con la voluntad de dotar a esta histórica advocación de una marcha propia dentro del repertorio procesional, concebida específicamente para su imagen y su celebración». El concierto finaliza con el "València Canta".
A medianoche se dispararà "L'Ofrena del Foc". Es en la Plaza del Ayuntamiento, a las 23,59 horas y lo disparará Caballer FX.
A la vez, apenas diez minutos después de la medianoche, con sillas retiradas y vallas nuevamente perimetrando, se celebrará el cuarto y último baile: el de los grupos de la ciudad.
¿Hasta mañana? Pues no, porque poco despues, como quien dice, sobre las tres y media, se abrirán las puertas de la Basílica para pillar sitio y esperar la "Descoberta" a las cinco de la madrugada. Es fiesta non stop.
Eso son los festejos oficiales, porque el no oficial se produce en las calles y carreteras: cientos y cientos de personas recorrerán el camino hasta la plaza desde sus poblaciones o barrios de origen en la Peregrinación que les llevará hasta el epicentro de la devoción.
Y por la tarde ya levantarán la persiana los puestos del Mercat de l'Escuraeta, con las tradicionales piezas de artesanía y alfarería, que estará abierto en la Plaza de la Reina hasta el Corpus.
Sábado, 9 de mayo
9.30 h. Misa en sufragio de Marcelino Olaechea
10.30 h. Misa solemne en la Basílica
11.30 h. Presentación de Niños
12 h. Canto de Sabatina con antiguos escolanes
13 h. Misa conmemorativa de la Coronación
18.30 h. Dansà de los pueblos
20 h. Salve en la Basílica
23 h. Concierto de la Banda Municipal
23.59 h. Castillo de Caballer FX en la Plaza del Ayuntamiento
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