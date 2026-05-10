La pirotecnia honra a la patrona con una mascletà Azul Mariano de Aitana
Falleras mayores de València y cortes de honor reviven sensaciones con una nueva subida al balcón
La festividad de la Virgen de los Desamparados ha tenido un particular entreacto con el disparo de una "mascletà", que forma parte del combo junto con el castillo de la noche anterior.
Pirotecnia Aitana fue la responsable del disparo, bajo el nombre artístico de "El Càntic", como siempre concentrado en diferentes órdenes de fuego en el que el color azul, una alegoría a la devoción mariana, fue el predominante al ser el único protagonista de la gran tintada del cielo, en esta ocasión mucho más larga de lo habitual, que creó un lienzo sobre el que se desarrolló el disparo. Un terremoto final completó el disparo, seguido por una cantidad de público modesta, propia del día, predominando los que lo contemplaron por la zona norte de la plaza.
Vuelta al balcón
En el balcón, inusitada poca asistencia, porque no forma parte del protocolo de Fallas. Estuvieron las falleras mayores de València y cortes de honor, eso sí. Y por parte municipal, el concejal Santiago Ballester, y apenas un par de docenas de invitados, lo que permitió contemplar el disparo con desahogo. Nada más acabar, la comitiva se marchó rápidamente a casa para comer antes de volver a ser convocadas.
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