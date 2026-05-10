La pirotecnia recibe la fiesta de la Virgen

La fiesta de la Virgen de los Desamparados tuvo un preludio con el castillo disparado en la Plaza del Ayuntamiento. "L'Ofrenda del Foc" fue el espectáculo presentado por Caballer FX ante una concurrencia que fue masiva en la zona de la plaza cercana a la Plaza de la Virgen y mucho más comedida en el acceso hacia la Estación del Norte, dejando en evidencia donde estaba esa noche el poder de convocatoria.

La pirotecnia continuará este mediodía, a las 14 horas, con las mascletà dedicada a la patrona. Pirotecnia Aitana será la responsable de la mascletà, que contará con 121,47 kilogramos de material y una duración aproximada de 5 minutos, en los que se combinarán "efectos de intensidad visual y sonora para rendir homenaje a la fiesta de la ciudad de València". La propuesta artística "estará marcada por el predominio del color azul, símbolo de pureza, santidad, de la Inmaculada Concepción y del cielo, en una referencia directa a la Virgen".