La Virgen sale al Traslado con un manto "Terreta" donado por la fallera mayor de València

A las 10.32 horas hizo su aparición la imagen de la Virgen de los Desamparados por la puerta de la Basílica. Y con ella se desveló el manto que lucía para el multitudinario acto. Porque se sabía que era nuevo y que era un regalo especial, pero había que mantenerse el misterio, casi como precepto, hasta que hiciera acto de presencia.

Y con el color quedó todo desvelado: un marrón claro que no era otro que el "Terreta". El mismo que llevó la fallera mayor de València 2026, Carmen Prades, el día de su exaltación con el espolín oficial. Porque Carmen no es otra más que la, hasta ese momento, desconocida donante. Quien siguió el Traslado desde el balcón de la Casa Vestuario junto a Marta Mercader y la corte infantil.

El manto fue realizado por Vives y Marí con la misma tintada de fondo y con un dibujo también alegórico: el Virgen del Carmen.

Un regalo que pasará a formar parte de la colección de mantos de la patrona y que lucirá ocasionalmente durante los actos en los que toma parte la Peregrina; eso si, una vez sea restaurado de los desperfectos que haya sufrido durante el traslado.

Carmen Prades nunca ha ocultado su devoción a la "mareta". De hecho, desde que salió elegida, cuando va a actos de paisano casi siempre lleva una imagen de la Virgen de los Desamparados y que llevaba, por ejemplo, durante el Traslado. De hecho, es la única joya que ha llevado en el cuello desde el mismo 13 de octubre.

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La vinculación de las Fallas con los mantos se ha dado en alguna ocasión. El ajuar de la Virgen tiene, por ejemplo, un manto de la fallera mayor infantil de 1996, Lucía Andrés, o de la falla Ribera-Convento Santa Clara, donado por su 50 aniversario.